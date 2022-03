श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ग्रेनेड हमले (grenade attack by terrorist in Srinagar JK) में एक नागरिक की मौत (civilian killed in grenade attack) हो गई है. वहीं, पुलिस के जवान समेत 21 लोगों के घायल (policemen injured in grenade attack) होने की खबर है. ये ग्रेनेड हमला श्रीनगर के अमीरा कदल बाजार (grenade attack at Amira Kadal market, Srinagar) में हुआ है. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इसकी जानकारी दी.

लालचौक पर ग्रेनेड हमला

अधिकारियों ने बताया कि रविवार को आतंकवादियों ने लालचौक के पास अमीरा कदल बाजार में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला (militants grenade attack on security forces) किया, जिसमें 21 नागरिक घायल हो गए हैं. पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान श्रीनगर के मुहम्मद असलम मखदूमी के रूप में हुई है, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

लालचौक पर ग्रेनेड हमला

पढ़ें : जम्मू-कश्मीर : आतंकी गतिविधियों में शामिल दो व्यक्ति गिरफ्तार

घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और कुछ राहगीरों से पूछताछ की जा रही है. इससे पहले जनवरी में भी अमीरा कदल बाजार के पास ऐसा ही हमला हुआ था, जिसमें 10 नागरिक घायल हो गए थे. इस बीच, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ग्रेनेड हमले की निंदा की (JK Pradesh Congress Committe condemned grenade attack) है और हमलावरों को कड़ी सजा देने की मांग की है.