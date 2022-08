नई दिल्ली: गूगल ने इस साल जनवरी से अबतक भारत के प्ले स्टोर से कर्ज की पेशकश करने वाली दो हजार से अधिक पर्सनल लोन ऐप को हटा (Google removes loan apps from Play Store) दिया है. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शर्तों का उल्लंघन, जानकारी को गलत तरीके से पेश करने और संदिग्ध ऑफलाइन व्यवहार के लिए इन ऐप के खिलाफ कार्रवाई की गई है. प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी आने वाले हफ्तों में इस क्षेत्र में नीतियों को कड़ा करने की भी कोशिश कर रही है.

गूगल के एशिया प्रशांत क्षेत्र के वरिष्ठ निदेशक एवं ट्रस्ट और सुरक्षा प्रमुख सैकत मित्रा (Saikat Mitra, Head of Trust and Safety at Google Asia Pacific region) ने कहा कि कंपनी उन सभी क्षेत्रों में विनियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें वह संचालन करती है. उन्होंने डिजिटल मंचों पर होने वाले ऑनलाइन नुकसान को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास के सवाल पर कहा कि गूगल की प्राथमिकता और इसके मूल मूल्य हमेशा उपयोगकर्ता सुरक्षा के आसपास रहे हैं.

सैकत मित्रा ने कहा, 'हमने जनवरी से लेकर अबतक ऋण की पेशकश करने वाली 2,000 से अधिक ऐप को भारत के प्लेस्टोर से हटाया है. यह कार्रवाई प्राप्त सबूत और जानकारी, नीतियों के उल्लंघन, खुलासा करने वाली सूचना की कमी और गलत सूचना देने के आधार पर की गई है.' उन्होंने सुझाव दिया कि ऋण ऐप समस्या 'चरम पर' है और इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने से इसका हल ढूंढा जा सकता है.

(पीटीआई-भाषा)