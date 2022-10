जबलपुर। गोंडवाना एक्सप्रेस के यात्री उस वक्त सहम गए जब कटनी जंक्शन पार करने और हरदुआ स्टेशन गुजरने के बाद ट्रेन के एसी का पहिया ब्लॉक हो गया. हालांकि ट्रेन धीमी गति में थी और इस दौरान ट्रेन की एसी बोगी के पहियों में लगा ब्रेक ब्लॉक हो गए. आनन-फानन में ट्रेन को रोका गया. उसके बाद इस बात की जानकारी रेलवे अधिकारियों और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दी गई. जिसके बाद तत्काल ब्रेक को ठीक कर ट्रेन को आगे रवाना किया गया. (gondwana express fire under coach) (train stood in track for half hour) (smoke emanating from gondwana express)

ट्रेन का कोच चेक करते अधिकारी

ट्रेन से धुआं निकलता देख घबराए यात्री: ट्रेन में बैठे यात्रियों का कहना है ब्रेक ब्लॉक होने के साथ ही चिंगारियां निकल रही थी. रेलवे विभाग की यह बड़ी लापरवाही है. खास तौर पर मेंटेनेंस को लेकर रेलवे बोगियों पर कम ध्यान देती है. जिसके कारण रेलवे यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है. ट्रेन में सवार यात्री ने बताया कि चलते ट्रेन से चिंगारी के कारण धुंआ निकलने लगा, जिसके बाद घटनास्थल में हड़कंप मच गया. कुछ यात्री अपने-अपने सामान को लेकर उस डिब्बे से नीचे उतरने का प्रयास करने लगे और घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया. हालांकि रेलवे के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास किए गए, जिसके बाद अग्निशमन यंत्रो के माध्यम से आग को बुझा दिया गया. जिसके चलते करीब 40 मिनिट ट्रेन संबंधित स्थल पर रुकी रही. जिसके बाद जरूरी सुधार कार्य करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया.

गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन के कोच से अचानक निकला धुआं

किसी तरह की कोई जनहानि नहीं :वहीं पूरे मामले में सीपीआरओ राहुल श्रीवास्तव का कहना है कि इस घटना से किसी भी प्रकार से कोई जनहानि होने की कोई सूचना नहीं है. यह घटना कटनी के मुड़वारा स्टेशन के पास की है. जहां गोंडवाना एक्सप्रेस में ब्रेक जाम की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत सुधार करने के बाद ट्रेन को अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है.