नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Former Union Minister Harsimrat Kaur Badal) ने जनरल रावत को उनके 3 कामराज मार्ग स्थित आवास पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि जनरल एक बहादुर व्यक्ति थे. वे एक सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की.

उन्होंने कहा कि मैं जनरल रावत की दो बेटियों से मिलीं. वे बहुत बहादुर (Both the daughters of General Bipin Rawat are really brave) हैं. कौर ने कहा कि अपना दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं. अचानक दोनों ने अपने माता-पिता को खो दिया. यह सबसे दुखद है.

इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और कई अन्य सहित कई अन्य लोगों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की.

दोपहर करीब 2 बजे जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर श्मशान घाट ले जाया गया. उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ बरार स्क्वायर श्मशान घाट में किया जाएगा.