उत्तरकाशी: गंगा घाटी में भारी वर्षा के कारण बुधवार रात को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्गू गाड़ के बीच अवरुद्ध (Highway closed between Helgu Gad and Sunagar) हो गया. लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण राजमार्ग को सुचारू करने का कार्य शुरू नहीं हो पाया. मार्ग अवरुद्ध होने के कारण सुनगर व गंगनानी में करीब डेढ़ हजार तीर्थयात्रियों फंस (Passengers stranded in Sunagar and Gangnani) गए हैं. वहीं, प्रशासन ने भारी वर्षा के बीच तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने का दावा किया है.

गंगोत्री राजमार्ग हेल्गू गाड़ पर एक माह पहले सक्रिय हुआ भूस्खलन जोन लोगों के लिए नासूर बन गया है. मंगलवार दोपहर से लेकर रात दस बजे तक राजमार्ग उक्त स्थान पर अवरुद्ध रहा. बुधवार सुबह मार्ग खोला गया है कि लेकिन रात करीब 11 बजे बारिश के बाद भूस्खलन जोन फिर सक्रिय हुआ. इसके बाद लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरते रहे.

गंगोत्री नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद

इस दौरान सुनगर और गंगनानी की ओर फंसे डेढ़ हजार से अधिक तीर्थयात्री परेशान रहे. जबकि उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों को भटवाड़ी में रोका गया. गंगोत्री धाम से दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों के वाहनों की सुनगर से लेकर गंगनानी तक लंबी कतार लगी रही. तीर्थयात्री देर रात से सुबह तक राजमार्ग के खुलने का इंतजार करते रहे. फिलहाल क्षेत्र में बारिश जारी है. प्रशासन मार्ग खोलने में जुटा हुआ है. उक्त स्थान पर बीआरओ, राजस्व व आपदा प्रबंधन की टीम मौजूद है. मार्ग 12:30 बजे तक सुचारू होने की सम्भावना है. उक्त स्थान पर OC बीआरओ, राजस्व टीम व आपदा प्रबन्धन QRT टीम मौके पर मौजूद हैं.