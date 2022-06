बेतिया : बिहार के पश्चिम चंपारण में दिल्ली की निर्भया कांड जैसी घटना घटी है. यहां पर एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape With Minor In Bettiah) का मामला सामने आया है. बेतिया बस स्टैंड में पटना जाने वाली बस में नाबालिग लड़की के साथ ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया (Gang Rape In Bus) है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में दो आरोपियों खलासी और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया. जबकि बस का ड्राइवर फरार है.





नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म : नाबालिग लड़की आरोप लगा रही है कि उसे पटना ले जाने की बात कहकर खलासी ने बस में बैठाया था. फिर ड्राइवर ने बस को बस स्टैंड से हटाकर बाईपास रोड में लगा दिया. उसी क्रम में लड़की को पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर पिला दिया गया. बेहोश हो जाने पर बस में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया. इसके बाद पीड़िता को बस में बंद कर ड्राइवर खलासी फरार हो गए.

बस के अंदर बंद कर आरोपी फरार : नाबालिग लड़की को होश आने पर वह अंदर से बस का दरवाजा खटखटा रही थी, तो राहगीरों ने बस का दरवाजा खोला और स्थानीय नगर थाना की पुलिस को सूचना दी. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस नाबालिग लड़की को अपने अभिरक्षा में साथ ले गई और जांच पड़ताल कर रही है. फिलहाल उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है. नाबालिग लड़की आरोप लगा रही है कि उसको नशा खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को ड्राइवर, खलासी व एक अन्य के द्वारा अंजाम दिया गया है.

दो आरोपियों की हुई गरफ्तारी : फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना से पूरे बेतिया में खलबली मच गई है. फिलहाल पुलिस ने खलासी और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है. ड्राइवर की तलाश की जा रही है. वैसे जिस तरह से दिन दहाड़े बेतिया बस स्टैंड में इस तरह की घटना हुई वह कई सवाल को जरूर खड़ा कर रही है. आखिर सुरक्षा कहां मिलेगी.

