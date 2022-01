गया: बिहार के गया जिले के मोहड़ा प्रखंड के मालती गांव ( four died In Malti Village Gaya) में दम घुटने से 4 की मौत ( Death Of Three Children Including Mother In Gaya ) हो गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मालती गांव निवासी 35 वर्षीय विभा देवी, पुत्री 10 वर्षीय सिमरन कुमारी, पुत्र 8 वर्षीय आर्यन कुमार एवं पुत्री 4 वर्षीय अंकिता कुमारी की मौत हुई है. ग्रामीणों के अनुसार चारों की मौत दम घुटने से हुई है.

ठंड से बचने के लिए सभी लोग रात्रि में कमरे में बोरसी जलाकर सोए हुए थे. बोरसी से उठने वाले धुएं से दम घुटने के कारण चारों की मौत हो गई. घटना को लेकर पूरे गांव में मातम का माहौल है. शुक्रवार को अहले सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो, ग्रामीणों को शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने जबरन दरवाजा खोला तो पाया कि, चारों की मौत हो चुकी है. ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय थाना को दी गई है.

इधर, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची अतरी थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. वहीं, घटना से आक्रोशित परिजन व ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसे पुलिस बल द्वारा समझाया गया. फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है. वहीं, पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है. बता दें कि, मृतक के पति पवन ठाकुर दिल्ली में रहकर टाइल्स लगाने का काम करते हैं.