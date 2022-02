हैदराबाद : हाल के दिनों में जिस तरह से टीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उससे संयुक्त मोर्चा बनने का प्रयास तेज होता नजर आ रहा है. पूर्व पीएम देवगौड़ा ने मंगलवार को तेलंगाना के सीएम केसीआर से फोन पर बात की. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उनकी बात हुई थी.

भाजपा के खिलाफ टीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को नेताओं का समर्थन मिल रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री जनता दल (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.डी. देवेगौड़ा ने केसीआर को संघर्ष के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की. उन्होंने देश में 'भाजपा के धार्मिक तरीकों' (BJP religious methods) के खिलाफ लड़ने के लिए सीएम केसीआर को बधाई दी.

पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने सीएम केसीआर को फोन किया. देवगौड़ा ने कहा, 'राव साहब... आप अद्भुत लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं. हमें सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी. हम देश की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति की रक्षा और देश को बचाने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे. आपकी लड़ाई में हम साथ हैं.' हालांकि सीएम केसीआर ने देवेगौड़ा से कहा... कि वह जल्द ही बेंगलुरु आएंगे और बैठक करेंगे.

गौरतलब है कि तेलंगाना के सीएम केसीआर (Telangana CM KCR) ने लगातार भाजपा और पीएम पर निशाना साध रहे हैं. बीते दिन बीजेपी नेताओं को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि 'हिम्मत हो तो तुम मुझे जेल भेज दो. क्योंकि मैं अनिवार्य रूप से आपको जेल भेजूंगा.' उन्होंने कहा था कि उनके पास भाजपा की भ्रष्टाचार सूची (Corruption List Of BJP) है. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर लोग चाहेंगे तो देश के लिए नई पार्टी बनाएंगे (Put Up A New Party For The Country).

वहीं, उससे पहले केसीआर ने एक जनसभा में पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा था. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) के बयान पर उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया था. केसीआर ने था कहा कि 'आपकी पार्टी का नेता पूछता है कि 'किस बाप से पैदा हुए.' क्या ये भाजपा का संस्कार हैं?.

