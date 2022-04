बेंगलुरु : हाल ही में पद से इस्तीफा देने वाले कर्नाटक के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी बी भास्कर राव सोमवार को नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल (Senior IPS officer B Bhaskar Rao to join AAP) होंगे. कर्नाटक सरकार ने राव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. वह रेलवे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) के पद पर कार्यरत थे.

पार्टी सूत्रों ने बताया कि वह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आप में शामिल (B Bhaskar Rao to join AAP in presence of Manish Sisodia) होंगे. बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त रह चुके बी भास्कर राव (Former Bengaluru Police Commissioner B Bhaskar Rao) ने सितंबर 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका और 2023 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेकर राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है.

(पीटीआई-भाषा)