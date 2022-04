जैसलमेर: राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ के फील्ड फायरिंग रेंज के पास (Mohangarh Field Firing Range in Jaisalmer) हुए धमाके चर्चा का विषय बने हैं. 3 बम एक साथ गिरने से पूरा इलाका सहमा हुआ है. धमाके के चलते दूर तक धुआं दिखाई दिया, जिससे लोग एक बार तो डर गए. हालांकि, इससे जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.

यह घटना गुरुवार शाम करीब साढ़े पांच बजे की बताई जा रही है. जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं आर्मी के भी कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. धुआं उड़ता देख पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी. इस पर पुलिसकर्मी और नायब तहसीलदार सवाई सिंह उज्जवल मौके पर पहुंचे. खेत के मालिक तुलसाराम का कहना है कि उसके खेत में बम गिरने से उसके बोई फसल में से (Three Bombs Fell at Different Places in Jaisalmer) लगभग 10 बीघा की फसल जल गई है. पुलिस और प्रशासन ने नुकसान का आंकलन किया है.

जानकारी के अनुसार मोहनगढ़ कस्बे से करीब 3 किमी दूर तुलसाराम भील के खेत के पास (three bombs fell in jaisalmer) तीन अलग-अलग जगह पर बम गिरे. खेत के पास सेना की फील्ड फायरिंग रेंज है. माना यह जा रहा है कि सेना के अभ्यास के दौरान निशाना चूक कर बम खेत के पास आकर गिर गए. हालांकि, सेना की ओर से इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया है.