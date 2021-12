आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा, जानिए कार्यक्रम

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin ) छह दिसंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन (21st India-Russia Annual Summit ) में हिस्सा लेंगे तथा द्विपक्षीय एवं विशेष सामरिक संबंधों के सभी आयामों पर विस्तृत चर्चा करेंगे. पढ़ें पूरी खबर

2. संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा सप्ताह, हंगामा जारी रहने के आसार

संसद के शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह हंगामेदार रहा है. सोमवार से दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है. ऐसे में राज्य सभा से निलंबित 12 सांसदों के मुद्दे व अन्य बिंदुओं पर हंगामे के आसार हैं. गत पांच दिनों में तीन अहम विधेयक पेश किए जा चुके हैं. इसके अलावा कई प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए गए हैं. ऐसे में शीतकालीन सत्र के इस सप्ताह पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी. पढ़ें पूरी खबर

3. राष्ट्रपति कोविंद का महाराष्ट्र दौरा सोमवार से, 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को करेंगे सम्मानित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) 6 से 9 दिसंबर तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. राष्ट्रपति मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नौसेना की 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन (Indian Navy 22nd Missile Vessel Squadron) को प्रेसिडेंट स्क्वाड्रन (President's Standard) प्रदान करेंगे. आठ दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट के साथ एक विशेष दिवस कवर भी जारी किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. नगालैंड में फायरिंग में 13 की मौत, इलाके में तनाव, गृह मंत्री ने जताया दुख

नगालैंड के मोन जिले में सुरक्षाबलों की कथित गोलीबारी (nagaland firing) में कम से कम 13 आम लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि वह इस घटना की जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि क्या यह गलत पहचान का मामला है. सेना ने बताया कि इस दौरान एक सैन्यकर्मी की मौत हो गई और कई अन्य सैनिक घायल हो गए. इसने कहा कि यह घटना और उसके बाद जो हुआ, वह 'अत्यंत खेदजनक' है तथा लोगों की मौत होने की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर

2. omicron variant : नाइजीरिया से पुणे आए छह लोग संक्रमित, जयपुर में 9 लोग भी चपेट में

नाइजीरिया से पुणे आए छह लोग ओमीक्रोन वैरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं. इसके अलावा जयपुर में भी 9 मामले सामने आए हैं. महाराष्ट्र में कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या आठ हो गई है. रविवार को ओमीक्रोन वैरिएंट से संक्रमित कुल 16 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक मामला दिल्ली में सामने आया है. देश में ओमीक्रोन वैरिएंट से संक्रमित कुल मामलों की संख्या 21 हो गई है. पढ़ें पूरी खबर

3. अभी खत्म नहीं हुआ किसान आंदोलन, पर कुंडली बॉर्डर से लौटने लगे निहंग

तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन (farmer protest) अब अन्य मांगों पर आकर अटक गया है, लेकिन जिस तरह से सरकार किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है, उसको देखते हुए सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल गुरदासपुर के निहंग जत्थे पंथ काली गुरूनानक ने वापस जाने की तैयारियां (nihang sardar returning to punjab) शुरू कर दी हैं. पढ़ें पूरी खबर

4. किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

किसान नेता राकेश टिकैत को एक बार फिर जान से मारने की धमकी (Death threat to rakesh tikait) मिली है. गाजियाबाद के कौशांबी थाने में इस मामले में FIR भी दर्ज (FIR lodged in kaushambi police station) कराई गई है. शनिवार को एक कॉल राकेश टिकैत की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल ने रिसीव किया (Rakesh tikait death threat on call). इस पर कॉल करने वाले ने पहले गालियां दीं फिर जान से मारने की धमकी. पढ़ें पूरी खबर

5. नगालैंड हिंसा : राहुल का सवाल, क्या रहा है गृह मंत्रालय, ममता ने की विस्तृत जांच की मांग

नगालैंड के मोन जिले में हुई फायरिंग (Nagaland Firing) के दौरान कई आम लोगों की मौत होने की घटना की पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि जब आम लोग और सुरक्षाकर्मी अपनी ही जमीन पर सुरक्षित नहीं हैं तो सरकार को सही-सही जवाब देनी चाहिए कि गृह मंत्रालय आखिर क्या कर रहा है. दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी (Trinamool Congress President Mamata Banerjee) ने रविवार को नगालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 11 आम नागरिकों के मारे (11 civilians killed in firing) जाने की घटना की व्यापक जांच (comprehensive investigation into the incident) कराने की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर

6. राज्यसभा सदस्य बंदा प्रकाश ने दिया इस्तीफा

राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य डॉ बंदा प्रकाश (Dr Banda Prakash) ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है. राज्यसभा के सभापति ने 4 दिसंबर से तेलंगाना राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रकाश का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. राज्यसभा सचिवालय से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. प्रकाश ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें राज्य की विधान सभा के लिए नामित किया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर

7. मोदी के नेतृत्व में फतह करेंगे राजस्थान मिशन 2023 : अमित शाह

राजस्थान के जयपुर में भाजपा की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिशन 2023 को फतह करने की बात कही. शाह ने इसके लिए संगठन की मजबूती पर जोर दिया और पन्ना प्रमुख की निचले स्तर तक रचना पर जोर दिया. कार्यसमिति के समापन सत्र को संबोधित करते शाह ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया तो वहीं मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक ले जाने की अपील भी की. पढ़ें पूरी खबर

8. विशेष दर्जा वापस पाने के लिए हमें किसानों की तरह कुर्बानी देनी होगी : फारूक अब्दुल्ला

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपने पिता और नेशनल कांफ्रेंस के संस्थापक शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की 116वीं जयंती के अवसर पर श्रीनगर में युवा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा देने वापस हासिल करने के लिए हमें भी किसानों की तरह कुर्बानी देनी होगी. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस ने लोगों से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370, 35ए और राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वादा किया है और वे अपने वादे को पूरा करने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं. पढ़ें पूरी खबर

9. Cyclone Jawad: 'जवाद' का असर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 180 किमी दूर केंद्रित चक्रवाती तूफान 'जवाद' (Cyclone Jawad) की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में रविवार को बारिश हुई. इसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने हुगली नदी पर नौका सेवाएं रोक दी और पर्यटकों से समुद्र किनारे स्थित रिसॉर्ट्स में नहीं जाने का आग्रह किया है. पढ़ें पूरी खबर

10. Omicron ज्यादा संक्रामक, टीकों का असर कम होने की आशंका : डॉ श्रीनाथ रेड्डी

कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वेरिएंट (Covid Omicron Variant) को लेकर कई आशंकाएं पैदा हो रही हैं. एम्स के पूर्व डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने बताया, जहां तक ओमीक्रोन वेरिएंट की संक्रामक क्षमता का सवाल है तो यह सही है कि यह ज्यादा संक्रामक है. उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के देशों में जिस गति से ओमीक्रोन फैला है, वह इसका सबूत भी है. कोरोना वायरस का ओमीक्रोन स्वरूप गंभीर रूप से बीमार करता है, अभी तक इसका कोई संकेत नहीं है. बल्कि अभी तक जो भी चीजें सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि कि संक्रमित लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी और इससे लोगों की जान नहीं जा रही है, जैसा कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट में देखने को मिला था. पढ़ें पूरी खबर

11. लखनऊ में युवाओं पर लाठीचार्ज : राहुल और वरुण गांधी ने सरकार पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से भाजपा सांसद वरुण गांधी एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं. लखनऊ में शनिवार को शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे अभ्यार्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने पर वरुण गांधी ने ट्वीट कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. लाठीचार्ज का वीडियो ट्वीट करते हुए सांसद वरुण गांधी ने लिखा है कि ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं. इनकी बात मानना तो दूर कोई सुनने को तैयार नहीं है. इस पर भी इनके ऊपर यह बर्बर लाठीचार्ज. सांसद वरुण गांधी ने लिखा है कि अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए क्या यह आपके बच्चे होते, तो इनके साथ यही व्यवहार होता. आपके पास रिक्तियां भी हैं, और योग अभ्यार्थी भी, तो भर्तियां क्यों नहीं? पढ़ें पूरी खबर

12. चुनौतियों के बावजूद अगले साल मणिपुर घाटी में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र दुनिया का छठा सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है. यहां हिमालयी क्षेत्र की मिट्टी कमजोर है और भारी मानसून के कारण काम का मौसम बहुत कम होता है. हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद 111 किलोमीटर लंबी जिरीबम-इंफाल नई रेलवे लाइन (Jiribam Imphal new railway line) के हिस्से के रूप में मणिपुर की नोनी पहाड़ी घाटी (Noni Hill Valley) में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल (Worlds highest railway bridge in Manipur) बनाया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर

13. SKM Centre Talk : राकेश टिकैत बोले- किसान मोर्चा वार्ता को तैयार, नहीं मिला निमंत्रण

संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) की बैठक में सरकार के साथ बात करने के लिए पांच नेताओं की समिति बनाई गई है. किसान नेता राकेश टिकैत (Farmer Leader Rakesh Tikait) ने कहा कि जो समिति संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में गठित की गई है, वह हर मुद्दे पर सरकार से बात करेगी. लेकिन अभी तक सरकार से कोई निमंत्रण नहीं आया है. पढ़ें पूरी खबर

14. दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे सिद्धू

दिल्ली सरकार के गेस्ट शिक्षक स्थायी नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रविवार को इस धरने में शामिल हुए. सिद्धू ने प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षकों के बीच बैठ कर धरना दिया. वह अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे, जिस पर लिखा था, 'सात साल बीत गए, केजरीवाल अपने गेस्ट टीचर्स को भूल गए.' पढ़ें पूरी खबर

VIDEOS

1.जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से आम जन-जीवन प्रभावित

जम्मू-कश्मीर में आज तड़के बारिश और बर्फबारी (snowfall in Jammu Kashmir) हुई, जिससे घाटी में ठंड बढ़ गई है. बर्फबारी के कारण पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है. शोपियां स्थित श्रीनगर-लेह, गुरेज-बांदीपोरा और मुगल रोड सहित कई राजमार्गों पर बर्फ जमा हो गई है. इस कारण यातायात बंद कर दिया गया है. बर्फबारी के कारण आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. पढ़ें पूरी खबर

2. लालू के बेटे तेज प्रताप का अनोखा अंदाज, सड़क पर पेन बेच रही बच्ची को गिफ्ट दिया iphone

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (RJD supremo Lalu Prasad Yadav) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Former Minister Tej Pratap Yadav) हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. कभी कारण राजनीतिक होती है तो कभी पारिवारिक. पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने निराले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. इस बार तेज प्रताप अन्य कारण से चर्चा में हैं. उन्होंने सड़क पर पेन बेच रही एक बच्ची को आईफोन खरीदकर दे दिया और उसे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहा. पढ़ें पूरी खबर

3. सपा कार्यकर्ताओं ने की CO के साथ बदसलूकी, बीजेपी नेताओं ने अखिलेश को आड़े हाथ लिया

उत्तर प्रदेश के चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. इतना ही नहीं पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका तो कार्यकर्ता सीओ से उलझ गए. एक सपा नेता सीओ को सिर पकड़कर अपने सिर से लड़ाने लगा. इस दौरान दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की भी हुई. मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत भाजपा नेताओं ने ट्वीट कर घटना की निंदा की है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया. पढ़ें पूरी खबर