आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

--- By Poll Results: एक लोकसभा व तीन विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज

--- गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम

--- आयुष्मान भारत : शनिवार से 1 लाख कल्याण केंद्रों पर मिलेगी टेली-परामर्श सुविधा

--- मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सांसद नवनीत राणा

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

By Poll Results: एक लोकसभा व तीन विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज

पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा व एक विधानसभा सहित महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ की एक-एक विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम (By Poll Results) 16 अप्रैल शनिवार को आएंगे. लोकसभा की एकमात्र सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

युद्ध के बावजूद रूस ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू की

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. इसके बावजूद रूस ने भारत को समय से पहले एस-400 की डिलीवरी शुरू कर दी है. पहला स्काड्रन दिंसबर 2021 में आया था. उसकी तैनाती भी की जा चुकी है. दूसरे स्क्वाड्रन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह फिलहाल दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मानी जाती है. पढ़ें पूरी खबर.

43 दिन चलेगी अमरनाथ यात्रा, 20 हजार श्रद्धालु रोज कर सकेंगे दर्शन

अमरनाथ यात्रा (AMARNATH YATRA) इस साल 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी. श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतिश्वर कुमार (Nitishwar Kumar, CEO, Shri Amarnathji Shrine Board) ने बताया कि दोनों रूट से कुल मिलाकर 20 हजार श्रद्धालु रोज दर्शन कर सकेंगे. पढे़ं पूरी खबर.

ज्ञानवापी परिसर : श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन को लेकर कोर्ट ने नियुक्त किया एडवोकेट कमिश्नर

उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर के दर्शन-पूजन मामले को लेकर सिविल कोर्ट ने न्यायिक एडवोकेट कमिश्नर के रूप में अजय कुमार की नियुक्ति का आदेश दिया है. पढे़ं पूरी खबर.

टूरिस्ट ध्यान दें, अगर होटल में बुकिंग कन्फर्म है, तभी जाएं नैनीताल

यदि आप भी वीकेंड पर उत्तराखंड में नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले ये खबर जरूर पढ़ लें. क्योंकि नैनीताल में अधिकांश होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है. वहीं, नैनीताल में गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह भी नहीं बची (car parking full in Nainital) है. नैनीताल में पर्यटकों की गाड़ियों को तभी एंट्री दी जाएगी जब उनकी होटल में बुकिंग कन्फर्म (Hotel Full in Nainital on weekends) होगी. पढे़ं पूरी खबर.

जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख की अपील, 'अजान जरूरी, पर हनुमान चालीसा से मुकाबला ठीक नहीं'

अजान और हनुमान चालीसा विवाद पर राजनीति गर्म है. जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, स्थाई नहीं होती हैं. उन्होंने कहा कि अजान लोगों के लिए जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी हनुमान चालीसा है, लेकिन एक दूसरे से इसपर मुकाबला करना ठीक नहीं. पढ़ें पूरी खबर.

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का दावा, इमरान ने दुबई में बेच खाए 140 मिलियन के गिफ्ट

पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज खान ने कन्फर्म किया है कि इमरान खान ने पीएम पद पर रहने के दौरान विदेशों से मिले कीमती तोहफे बेचे थे. नियमों के मुताबिक ये गिफ्ट पाकिस्तान के खजाने में होने चाहिए थे . पढ़ें पूरी खबर.

कांग्रेस सदस्यता अभियान का आखिरी दिन, सोनिया गांधी बनीं पार्टी की डिजिटल सदस्य

कांग्रेस के विशेष सदस्यता अभियान (Congress membership drive) के आखिरी दिन शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी की डिजिटल सदस्य बनीं. सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के डेटा विश्लेषण विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने सोनिया गांधी का नाम कांग्रेस के डिजिटल सदस्य के तौर पर शामिल किया. पढे़ं पूरी खबर.

नस्लीय दुर्व्यवहार मामले में टेस्ला को राहत, अब देना होगा 15 मिलियन डॉलर का मुआवजा

नस्लीय भेदभाव के एक मामले में भारी भरकम मुआवजा झेल रही इलेक्ट्रिक वीइकल कंपनी टेस्ला को बड़ी राहत मिली है. सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने मुआवजे की राशि 137 मिलियन से घटाकर 15 मिलियन कर दी है. पढे़ं पूरी खबर.

मर्सिडीज बेंच ने दी टेस्ला को चुनौती, बनाई सिंगल चार्ज में 1000 किमी दौड़ने वाली कार

इलेक्ट्रिक वीइकल बनाने में दुनिया की नंबर वन कंपनी टेस्ला को अब बाजार में बड़ी चुनौती मिलने वाली है. मर्सडीज बेंच ने एक ऐसी कॉन्सेप्ट कार Vision EQXX बनाई है, जो एक बार चार्ज करने के बाद 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी. देखें वीडियो.

हिमाचल दिवस पर तोहफा: महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट, 125 यूनिट बिजली फ्री

हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने (Himachal foundation day) प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है. अब प्रदेश में हर परिवार को 125 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी. हिमाचल में महिलाओं को बस किराए में 50 फीसदी की छूट का ऐलान (Big Announcement of CM Jairam ) भी सीएम जयराम ठाकुर ने किया है. पढे़ं पूरी खबर.

जम्मू कश्मीर : आतंकियों ने सरपंच की गोली मारकर हत्या की

जम्मू कश्मीर (jammu kashmir) में फिर आतंकी वारदात सामने आई है. आतंकियों ने एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी है (Sarpanch Shot Dead). एक दिन पहले ही सुरक्षाबलों ने चार आतंकियों को ढेर किया था. पढे़ं पूरी खबर.

कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक अग्निहोत्री बनाएंगे 'The Delhi Files', गंभीर का केजरीवाल से तीखा सवाल

द कश्मीर फाइल्स फिल्म से सुर्खियों में आए निर्माता-निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि वे अब दि दिल्ली फाइल्स (The Delhi Files) फिल्म बनाएंगे. उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को मिली भरपूर सराहना के प्रति आभार प्रकट किया. विवेक की द दिल्ली फाइल्स की घोषणा पर भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से तीखा सवाल किया है. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

इरफान को सिवान से जम्मू कश्मीर ले गई NIA, मां ने कहा- 5 साल पहले ही घर से निकाला, तब से नहीं देखा

एनआईए ने बिहार के सिवान जिले के इरफान को अपनी हिरासत में ले लिया है. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को आर्म्स सप्लाई करने के आरोप में उसे टीम जम्मू कश्मीर ले गई है. इसी बीच इरफान की मां ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि कई सालों से उससे कोई बात नहीं हुई है. पांच साल पहले ही उसके दोनों भाइयों ने उसे घर से भगा दिया था. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

यूपी में लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध, बजाया गया हनुमान चालीसा पाठ

अजान और लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ बजाने का विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है. प्रशासन की अनुमति के बगैर ही अब जगह-जगह पर अलग-अलग हिंदूवादी संगठन के लोग ने हनुमान चालीसा का पाठ बजाना शुरू कर दिया है. हिंदू महासभा कार्यालय पर शुक्रवार बड़े-बड़े लाउडस्पीकर लगाकर भजन- कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ बजाया गया. देखें वीडियो.

छत्तीसगढ़: घूस लेते हुए कॉन्सटेबल का वीडियो वायरल, हुई 'छुट्टी'

छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से एक हवलदार का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में चकरभाठा थाने में तैनात हवलदार हरवेंद्र खूंटे एक मामले में 36 हजार रुपये की मांग करते दिख रहा है. हवलदार का कहना है कि 'सिर्फ 15 हजार रुपये में क्या होगा. इसमें से 8 हजार रुपये तो TI को ही देना पड़ेगा. एक हजार रुपये मुंशी को 4 हजार रुपये बगल में बैठे लोगों को बांटना पड़ेगा. देखें वीडियो.

Khargone violence : हिंसा के दिन CCTV कैमरों में कैद हुई उपद्रवियों की करतूत

मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के रोज नए वीडियो और तस्वीरें सामने आ रहे हैं. इनमें उपद्रवियों की करतूत देखी जा सकती है. हिंसा का एक और सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उपद्रवी कैसे चुन-चुन कर घरों और दुकानों को निशाना बना रहे हैं. देखें वीडियो.

प्रेरक खबरें

शाबाश! ईंट-गारे का काम करने वाला मजदूर बना टॉपर, मिला गोल्ड मेडल

कर्नाटक में पिता के साथ मजदूरी करने वाले ने युवक ने कमाल कर दिखाया है. उसने एमए अंग्रेजी की परीक्षा न सिर्फ पास की है, बल्कि पहली रैंक हासिल की है (karnataka villager doing Mortar work obtained rank in MA English). पढ़ें पूरी खबर.

मिलिए इस 20 वर्षीय युवा टैलेंट से, जिसने KGF Chapter 2 को एडिट किया

कर्नाटक के रहने वाले उज्जवल कुलकर्णी (Ujjwal Kulkarni) 20 साल के युवा हैं जिन्होंने तहलका मचाने वाली फिल्म KGF Chapter 2 को एडिट किया है. पढे़ं पूरी खबर.

आपके काम की खबरें

अब व्हाट्सएप चैट इमोजी से करिए 'रिएक्ट', फाइल शेयरिंग की साइज भी बढ़ी

व्हाट्सएप ने अपने चैट में इमोजी रिएक्शन्स को जोड़ने की घोषणा की है. वहीं कंपनी ने 2 गीगाबाइट तक की फाइलों को सपोर्ट करने के लिए फाइल शेयरिंग को भी बढ़ा दिया है जिससे लोग आसानी से विभिन्न प्रोजेक्ट पर कोलेबोरेट कर सकें. पढे़ं पूरी खबर.