आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1- नेपाल के पीएम को काशी में खास तोहफा देंगे सीएम योगी, वैश्विक पटल पर छाएगी बनारस की कारीगरी

तीन दिवसीय भारत के दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर सिंह देउबा रविवार को वाराणसी आ रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) उनकी अगवानी करने के लिए शनिवार को ही वाराणसी पहुंच चुके हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2- Ramadan 2022 : रमजान का पहला रोजा आज

आज से पवित्र रमजान महीने की शुरुआत हो गई है. आज भारत में रमजान का रोजा (व्रत) है. शनिवार की शाम सूरज डूबने के बाद देश के कई हिस्सों में रमजान का चांद नजर आया. दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने रमजान का चांद देखे जाने की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि रविवार को पहला रोजा होगा. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- हिंदू नव वर्ष पर निकाली जा रही रैली पर पथराव-आगजनी, 42 घायल, कर्फ्यू लगाया गया

राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के अवसर पर निकाली जा रही रैली पर (Stone pelting on Hindu New Year rally) कुछ लोगों ने पथराव किया, 42 लोग घायल हुए हैं. भारी पुलिस बल तैनात है. एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

2- तमिलनाडु : ट्रक के घाटी में गिरने से 11 की मौत, सीएम स्टालिन ने शोक जताया

तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे एक ट्रक के घाटी में गिर जाने से 11 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 20 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. सीएम एम. के. स्टालिन (chief minister m.k. stalin) ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है. पढ़ें पूरी खबर.

3- भारत-नेपाल के बीच दौड़ी 'मैत्री ट्रेन', पीएम मोदी और नेपाली पीएम देउबा ने दिखाई हरी झंडी

बिहार के मधुबनी में भारत और नेपाल के बीच शनिवार से मैत्री ट्रेन सेवा (India Nepal Maitree Train Start In Madhubani) की शुरुआत हो गई. मुख्य उद्धाटन समारोह मधुबनी के जयनगर में हुआ. जिसका उद्धाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से किया. पढ़ें पूरी खबर.

4- अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा का एक्सीडेंट, अस्पताल में भर्ती

अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा (actress malaika arora) की कार का शनिवार शाम पनवेल के पास एक्सीडेंट हो गया. अभिनेत्री के ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद तीन या चार वाहनों को टक्कर मार दी. मलाइका का नवी मुंबई के अपोलो अस्पताल (Apollo hospital) में इलाज चल रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

5- बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नवाब मलिक

एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (NCP leader Nawab Malik) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की है. इससे पहले ईडी द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं. पढ़ें पूरी खबर.

6- शिवपाल ने मोदी-योगी को किया फॉलो, बीजेपी में शामिल होने के लिए सिग्नल का इंतजार!

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव के कदम ने समाजवादी पार्टी के कुनबे में हलचल मचा दी है. शिवपाल यादव ने ट्विटर पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को फॉलो करना शुरू किया. ऐसा पहली बार है, जब शिवपाल यादव भाजपा के बड़े नेताओं को फॉलो कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

7- 50 गवाह और छह साल चले मुकदमे में पूर्व विधायक हत्यारोपी करार, आजीवन कारावास की सजा

ओडिशा के ब्रजराजनगर के पूर्व विधायक अनूप कुमार (Former Odisha MLA Anoop Sai gets life imprisonment) को उसकी प्रेमिका की हत्या के 6 साल पुराने मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. जबकि उसके ड्राइवर वर्धन टोप्पो को बाइज्जत बरी किया गया है. दोनोंं ने मिलकर एक महिला और एक लड़की की हत्या की थी. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

8- आर्यन खान मामले में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल की मौत, गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश

मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह रहे प्रभाकर सैल का शुक्रवार को निधन हो गया. उनके वकील तुषार खंडारे के मुताबिक, चेंबूर के माहुल इलाके में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे-पाटिल ने इसे संदिग्ध मौत बताया है और डीजीपी को मामले की जांच करने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

9-कश्मीर की आत्मनिर्भरता को खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार: महबूबा मुफ्ती

कश्मीर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (केडीए) के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और उन्हें कश्मीर घाटी में रिलायंस जियो-मार्ट्स के उद्घाटन की सुविधा प्रदान करने वाली सरकार की रिपोर्टों से अवगत कराया. पढ़ें पूरी खबर.

10- 3 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट, यमुनोत्री धाम का समय 8 अप्रैल को होगा तय

चैत्र नवरात्र (Chaitra Navratri) के पहले दिन तीर्थ-पुरोहितों ने गंगोत्री धाम (Gangotri Dham) के कपाट खोले जाने का शुभ मुहूर्त निकाला है. गंगोत्री धाम के कपाट तीन मई को सुबह 11:15 बजे पूरे विधि-विधान के साथ खोले जाएंगे. वहीं, यमुनोत्री धाम (Yamunotri Dham) के कपाट खुलने का समय यमुना जयंती पर तय किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

11- मुस्लिम युवाओं के सिविल सेवा में जाने की ख्वाहिश पूरी करेगी अंजुमन-ए-इस्लाम यूपीएससी अकादमी

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Union Minister for Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi) ने मुंबई में अंजुमन-ए-इस्लाम की यूपीएससी अकादमी (AIUPSC) का उद्घाटन किया. यह विशेष रूप से मुसलमानों के उत्थान के लिए तैयार किया एक आवासीय कोचिंग संस्थान है, जहां सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की जा सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ:

SPECIAL:

1- Indian Diplomacy: वित्तीय प्रणाली को नया आकार देने के प्रयासों पर फोकस कर रहा भारत

रूस-यूक्रेन संघर्ष (Russia Ukraine conflict) ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर के आधिपत्य को भी चुनौती (challenge to the hegemony of the US dollar) दी है. हालांकि अमेरिका अपनी स्थिति बरकरार रखना चाहता है, लेकिन रूस व चीन एक ही धुरी पर आ गये हैं. यह आने वाले समय तय करेगा कि इन दोनों ध्रुवों के बीच भारत किस स्थिति में है? ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट.

2- हम झूठे व भावनात्मक नारों की जगह युवाओं को सुरक्षा व रोजगार से जोड़ेंगे: सैयद अल्ताफ बुखारी

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी (Apni Party President Syed Altaf Bukhari) ने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह झूठे और खोखले नारों से लोगों का मनोरंजन करने की राजनीति में विश्वास नहीं करते. उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर में विकास, समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करके युवाओं को सुरक्षा और रोजगार से जोड़ने की भावना पर काम करती है. ईटीवी भारत के संवाददाता परवेजुद्दीन ने अल्ताफ बुखारी के साथ खास बातचीत की. पढ़ें पूरी खबर.

3- शाह-राहुल की निगाहें कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर, 150 का टारगेट

कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर दावों का दौर शुरू हो गया है. भाजपा ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव जीतेगी. राहुल ने भी 150 सीटों का टारगेट दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

4- क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई की चल रही तैयारी ?

क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) की सम्मानजनक विदाई की तैयारी की जा रही है? क्या राज्यसभा के माध्यम से उन्हें केंद्र में लाया जा सकता है? हिंदी भाषी क्षेत्रों में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कई बार सरकार बनाने के बाद भी भाजपा अभी तक अपना सीएम नहीं बना पाई है. वहीं जिस तरह से अंदर खाने बीजेपी के नेताओं की मांग बढ़ रही है इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे की सियासत में बिहार की राजनीति को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के बीच बड़ा मंथन चल रहा है. पढ़िए ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

SPECIAL:

5- हिंदू नववर्ष पर दिखी हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए हिंदू नववर्ष की शुरुआत की गई. सिविल लाइंस इलाके में मुस्लिम महिलाओं ने एक दूसरे को तिलक लगाया और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर नववर्ष की बधाई दी. चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से सनातन धर्म को मानने वाले लोग नववर्ष की शुरुआत मानते हैं. देखें वीडियो.