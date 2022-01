आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - कोरोना मामले में इजाफा : सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई

देश में कोरोना और ओमीक्रोन के मामलों में वृद्धि होने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 7 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई (virtual hearings) करेगा. पढ़िए पूरी खबर...

2 - PM security breach: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, आज सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले सुनवाई आज करेगी. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- pm modi security breach inquiry : गृह मंत्रालय ने बनाई जांच समिति

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच (pm modi security breach inquiry) के लिए गृह मंत्रालय ने तीन सदस्यीय जांच समिति (MHA three member panel) बनाई है. समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की सलाह दी गई है. बता दें कि पीएम मोदी की फिरोजपुर यात्रा (Narendra Modi Ferozepur visit) के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था. पढ़ें पूरी खबर.

1 - फरवरी में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर, अप्रैल में तेजी से घटेंगे केस : IIT Kanpur

आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने अपनी एक रिसर्च के जरिए दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर फरवरी में पीक पर होगी. जितनी तेजी से केस बढ़ेंगे उतनी ही तेजी से केस घटेंगे भी. अप्रैल में यह लहर समाप्ति की ओर होगी. पढ़ें पूरी खबर.

2 - amritsar airport corona : इटली से अमृतसर पहुंचे 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव

इटली से अमृतसर एयरपोर्ट आए यात्रियों को कोरोना संक्रमित (passengers tested covid positive) पाया गया है. एयरपोर्ट निदेशक के मुताबिक इटली से अमृतसर आई चार्टर्ड फ्लाइट (italy amritsar chartered flight) में 179 यात्री सवार थे. इनमें से 125 यात्री कोविड पॉजिटिव (125 passengers covid positive) पाए गए. हालांकि, कुछ यात्रियों ने अमृतसर एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना जांच के दौरान पैसे लेकर गलत रिपोर्ट दिए जाने जैसे काम हो रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

3 - PM Security Breach: राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, बताई पूरी घटना

पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. पीएम ने उन्हें पंजाब में हुई घटना की पूरी जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

4 - covid and five state elections : निर्वाचन आयोग ने कानून व्यवस्था और कोरोना स्थिति की समीक्षा की

निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा (state elections ec reviews situation) की. आयोग ने पांच चुनावी राज्यों में सभी पात्र लोगों के टीकाकरण की जरूरत पर भी जोर दिया. सूत्रों ने यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

5 - कांग्रेस के 'तीन तिगाड़ा, काम बिगाड़ा' पर रक्षा मंत्री का पलटवार, कहा- हम 10 बार मुख्यमंत्री बदलें, हमारी मर्जी

बीजेपी पर कांग्रेस का निशाना इस बात को लेकर रहता है कि उन्होंने एक ही कार्यकाल में तीन मुख्यमंत्री बदले. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कांग्रेस को जवाब दिया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कभी किसी को प्रोजेक्ट कर चुनाव नहीं लड़ा. पार्टी का मुख्यमंत्री बदलना हमारा अंदरूनी मामला है. हम तीन क्या 10 मुख्यमंत्री बदलें, हमारी मर्जी. बता दें कि इससे पहले तीन जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उत्तराखंड चुनाव के लिए थीम सॉन्ग- तीन तिगाड़ा- काम बिगाड़ा लॉन्च किया था. पढ़ें पूरी खबर.

6 - प्रधानमंत्री ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत का अपमान किया, देश की छवि धूमिल की : कांग्रेस

पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक के मामले को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी ने 'पंजाब, पंजाब के लोगों और पंजाबियत' का अपमान किया है. पढ़ें पूरी खबर...

7 - Chinese soldiers in Galwan : विदेश मंत्रालय ने कहा- गलवान पर मीडिया रिपोर्ट गलत, भारत चौकस

लद्दाख की गलवान घाटी में चीन का दावा (galwan valley chinese claim) एक बार फिर झूठा साबित हुआ है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का कथित वीडियो (Galwan Valley alleged Chinese soldiers) भ्रामक है. इसके अलावा पैंगोंग त्सो झील पर चीन के पुल निर्माण और चीनी दूतावास की ओर से लिखे गए पत्र पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि गत 60 वर्षों से चीन का अवैध कब्जा है, भारत ने इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया. पढ़ें पूरी खबर.

8 - UPSC Civil Services Exams स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने UPSC मुख्य परीक्षा (UPSC Civil Services Exams) स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. 19 अभ्यर्थियों ने कोरोना व ओमीक्रोन के बढ़ते केस को देखते हुए परीक्षा टालने की अपील की थी. पढ़ें पूरी खबर.

9 - गोवा की भाजपा सरकार ने दिया कांग्रेसी नेता को 'आजीवन कैबिनेट स्टेटस'

भाजपा शासित गोवा की सरकार ने 50 साल से लगातार विधायक रहे कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह राणे को 'आजीवन कैबिनेट स्टेटस' देने का फैसला किया है. यानी प्रताप सिंह राणे को ताउम्र कैबिनेट मंत्री वाली सहूलियत सरकार की तरफ से मिलती रहेगी. राणे अपनी 50 साल की राजनीति में 7 बार गोवा का सीएम रह चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर.

10 - Bulli Bai एप मामले का मुख्य साजिशकर्ता असम से गिरफ्तार

'बुली बाई' एप (Bulli Bai App Case) की जांच में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. गिटहब (Github) पर बुल्ली बाई के मुख्य साजिशकर्ता और निर्माता और बुली बाई के मुख्य ट्विटर खाता धारक को IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट),स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस (arrested from assam by delhi police) ने असम से गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम नीरज बिश्नोई (main conspirator Neeraj Bishnoi bulli bai app) है. पढ़ें पूरी खबर.

11 - नेपाल के पीएम देउबा का भारत दौरा रद्द

बढ़ते कोरोना संकट की वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा रद्द कर दी गई है. वह 10-12 जनवरी के बीच गांधीनगर में होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - अटारी में इस बार आम लोग नहीं देख पाएंगे 'रिट्रीट समारोह', जानें इसकी वजह

बीएसएफ के अनुसार भारत-पाक सीमा के पास अटारी में 'रिट्रीट समारोह' ( flag lowering retreat ceremony in attari) में कोविड-19 के मद्देनजर लोगों को प्रवेश की अनुमति नही होगी. पढ़ें पूरी खबर.

KHABAR JARA HAT KE

2 - महिला के बालों में थूकने वाले वीडियो से बुरे फंसे जावेद हबीब, पीड़िता ने बताई आपबीती

सेमीनार में महिला के बाल में थूककर हेयर कटिंग करने वाले वीडियो वायरल होने के बाद मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब विवादों में आ गए हैं. अब वह पीड़ित महिला भी सामने आ गई है. उसने दावा किया है कि जावेद हबीब ने उनके साथ सार्वजनिक तौर पर दुर्व्यवहार किया. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

3 - दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क पर भारी बर्फबारी, BRO के ऑपरेशन के बाद खुला रास्ता

खारदुंग ला से गुजरने वाली दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क को अत्यधिक सर्दियों के दौरान भी खुला रखा गया है. यहां भारी बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन द्वारा बर्फ हटाई जा रही है जिससे वाहनों का आवागमन अवरुद्ध न हो. पाकिस्तान और चीन सीमा दोनों के लिए रणनीतिक सड़कें इस दर्रे से होकर गुजरती हैं. खारदुंग ला लेह-लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है. इसकी ऊंचाई करीब 18,380 फीट है. खारदुंग ला ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया के लेह से काशगर तक जाने वाले प्रमुख कारवां मार्ग पर स्थित है. इतिहास में यहां से लगभग 10,000 घोड़ों और ऊंटों को सालाना मार्ग लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम ओ डगलस ने भी इसका जिक्र किया है. खारदुंग ला लेह सड़क मार्ग से 31 किमी. की दूरी पर है. देखें वीडियो.

EXCLUSIVE :

4 - कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, PM मोदी को दी पाकिस्तान जाने की सलाह

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी (Congress MLA Irfan Ansari) ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने पीएम मोदी को पाकिस्तान जाने की सलाह (PM Modi advised to go to Pakistan) दी है. उन्होंने कहा कि 'पीएम मोदी को हिंदुस्तान में डर लग रहा है. उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए.' पढ़ें पूरी खबर.