आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

गुजरात चुनाव: पीएम मोदी वलसाड जिले में रैली को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के वलसाड जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और भावनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे. निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का अपने गृह राज्य का यह पहला दौरा होगा.

विधानसभा उपचुनाव: छह राज्यों की सात सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना आज

छह राज्यों में सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना रविवार को होगी. उपचुनाव वाली इन सीटों में पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के परिवार का गढ़ कही जाने वाली हरियाणा की आदमपुर सीट भी शामिल है. इसके अलावा बिहार की गोपालगंज सीट, महाराष्ट्र की अंधेरी (पूर्व) सीट, तेलंगाना की मुनुगोडे सीट, उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट और ओडिशा की धामनगर सीट पर उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

IND vs ZIM : टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार आमने-सामने होंगे भारत और जिम्बाब्वे, टीम इंडिया की नजर सेमीफाइनल पर

भारतीय टीम चार मैच में तीन जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है. उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक जीत की तलाश है. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत रविवार को मेलबर्न में खेलेगा. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

डी-कंपनी से जुड़े मामले में दाऊद, छोटा शकील और अन्य के खिलाफ NIA की चार्जशीट

एनआईए ने डी-कंपनी से जुड़े मामले में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और उसके तीन अन्य गुर्गों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है (NIA filed chargesheet). एनआईए ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि दाऊद और एक अन्य पहले से ही वांछित हैं. पढ़ें पूरी खबर.

प्रवीण नेट्टारू मर्डर केस: कर्नाटक के पांच जगहों पर NIA की छापेमारी, तीन गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, हुबली और मैसूरु जिलों के पांच स्थानों पर तलाशी ली और भाजपा युवा मोर्चा नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मामले में पीएफआई के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. पढ़ें पूरी खबर.

Cyrus Mistry Death: दुर्घटना के समय कार चला रहीं अनाहिता पंडोले के खिलाफ केस दर्ज

महाराष्ट्र पुलिस ने टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत मामले (Cyrus Mistry Death) में दुर्घटना के समय गाड़ी चला रहीं डॉ अनाहिता पंडोले (Anahita Pandole) के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है. साइरस मिस्त्री की इसी साल 4 सितंबर को एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी. पढ़ें पूरी खबर.

हिमाचल में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, लगे जय श्रीराम के नारे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन आकर अपनी पुरानी यादें ताजा कीं. साथ ही ये भी कहा कि सोलन ने एक समय उन्हें खूब खिलाया भी है. हिमाचल की रैली में पीएम को सुनने आए लोगों और खासतौर पर महिलाओं से 'ईटीवी भारत' की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने बात की. पढ़ें पूरी खबर.

गुजरात चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव साथ होने से बढ़ सकती हैं 'आप' की मुश्किलें

गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly election) के साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव (MCD elections) होना है, ऐसे में जाहिर तौर पर पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार को मैनेज करना आसान नहीं होगा. जानकारों का मानना है कि इसका ज्यादा असर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) पर पड़ सकता है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट.

आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी में वापसी की बतायी ये बड़ी वजह

आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए इंद्रनील राजगुरु ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'आप एक ऐसी पार्टी है, जो लोगों को बेवकूफ बना रही है. इसलिए मैं कांग्रेस में वापस लौट आया हूं.' उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाला संगठन राज्य में भाजपा की "बी-टीम" के रूप में काम कर रहा था. पढ़ें पूरी खबर.

हिमाचल प्रदेश: पंचतत्व में विलीन हुए देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

देश के पहले वोटर श्याम सरन नेगी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया. पारंपरिक रस्मों रिवाज के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई. उनकी अंतिम यात्रा में डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक और एसपी किन्नौर विवेक चहल भी मौजूद रहे. (Shyam Saran Negi funeral) पढ़ें पूरी खबर...

26 हफ्ते की प्रेग्नेंट लड़की को केरल HC ने दी अबॉर्शन की इजाजत, कहा- ये महिला की मर्जी

केरल हाई कोर्ट (kerala high court) ने 26 सप्ताह की गर्भवती लड़की को अबॉर्शन कराने का अनुमति देने के साथ ही कहा है कि किसी महिला को बच्चा पैदा करना या उससे परहेज करना पूरी तरह से उसका निर्णय है. पढ़ें पूरी खबर.

RSS ने तमिलनाडु में छह नवंबर को होने वाले कार्यक्रम स्थगित किए

मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ आरएसएस को तमिलनाडु में रैली निकालने की इजाजत दे दी है. लेकिन आरएसएस ने 6 नवंबर को प्रस्तावित रैली निकालने से इनकार कर दिया है (RSS cancels Nov 6 events in TN). संघ का कहना है कि उसे कोर्ट की शर्ते स्वीकार नहीं हैं. पढ़ें पूरी खबर.

महिला आरक्षण विधेयक पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब, 6 हफ्ते की दी मोहलत

शीर्ष अदालत ने केंद्र को छह हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन को कानून व न्याय मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामे का जवाब देने के लिए और तीन सप्ताह का समय दिया. पढ़ें पूरी खबर.

सुकेश का दावा, केजरीवाल ने 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा था

महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने नया खुलासा करते हुए तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर खुद को धमकाने का आरोप लगाया (Former DG of Tihar accused of threatening) है. सुकेश ने केजरीवाल पर 2016 में उसके डिनर पार्टी में शामिल होने की भी बात कही है. पढ़ें पूरी खबर.

शीर्ष सैन्य कमांडर पांच दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करेंगे

सोमवार से शुरू हो रहे पांच दिवसीय सम्मेलन में सेना के शीर्ष कमांडर भविष्य की सुरक्षा रणनीति सहित कई मुद्दों पर मंथन होगा. सम्मेलन में उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ा भूराजनीतिक असर पर भी चर्चा होगी. पढ़ें पूरी खबर.

नीता अंबानी ने आईओए के नए संशोधित मसौदा संविधान का स्वागत किया

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी (Nita Ambani) ने भारतीय ओलंपिक संघ के नए संशोधित मसौदा संविधान पर कहा कि या खिलाड़ियों को अधिक प्रतिनिधित्व देगा. इससे खेलों में भारत की क्षमता भी उभरेगी. पढ़ें पूरी खबर.