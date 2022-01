मुंबई : मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को 'बुली बाई' ऐप मामले ('Bully bye' app controversy) में गिरफ्तार 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को रिमांड पर भेज दिया. वह 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेगा. अदालत ने बेंगलुरु में उसके परिसरों की तलाशी (Searching their premises in Bangalore) लेने की भी अनुमति दी है.

पुलिस की दलील सुनने के बाद (After hearing the police's plea) मजिस्ट्रेट ने कुमार को 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया और पुलिस को उनके परिसरों में तलाशी (Searching their premises in Bangalore) लेने की भी अनुमति दी है.

साइबर सेल ने GitHub प्लेटफॉर्म द्वारा होस्ट किए गए ऐप (Apps hosted by the GitHub platform) पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें नीलामी के लिए अपलोड किए जाने की शिकायतों के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

इससे पहले मुंबई पुलिस की टीम ने एक महिला को भी हिरासत में लिया (woman was also taken into custody) है. एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक महिला और कुमार एक-दूसरे को जानते हैं.

उन्होंने सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं को बुली बाई ऐप पर नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिनकी तस्वीरें बिना अनुमति के ली गई थीं और तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई थी. एक साल से भी कम समय में ऐसा दूसरी बार हुआ है. यह ऐप सुली डील का क्लोन प्रतीत होता है जिसने पिछले साल इसी तरह का काम किया था.

दोनों ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाए जाने पर नाराजगी के बीच दिल्ली पुलिस ने बुली बाई मोबाइल एप्लिकेशन के डेवलपर के बारे में गिटहब प्लेटफॉर्म से विवरण मांगा था. साथ ही ट्वीटर से अपने प्लेटफॉर्म पर संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को ब्लॉक करने और हटाने के लिए कहा था.