अनंतनाग: दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के तांगपावा इलाके के कोकरनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गये हैं. इन आतंकियों की पहचान नहीं हो पायी है. रविवार देर शाम शुरू हुई मुठभेड़ फिलहाल जारी है. इलाके में दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की आशंका है. सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

एक अधिकारी ने बताया कि रविवार देर शाम कोकरनाग में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली. इसके बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के 19 आरआर के संयुक्त दल ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान सुरक्षा बलों के आगे बढ़ने पर वहां छिपे आतंकवादियों ने उनपर गोलियां चलाईं. सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की.

इस तरह दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. इस गोलीबारी में अत तक दो आतंकी मारे गये हैं. दो से तीन आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने कहा कि इलाके में बड़े पैमाने पर गोलीबारी जारी है. बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में जन सुरक्षा कानून के तहत लश्कर ए तैयबा (LET) के दो आतंकवादियों को हिरासत (LET terrorists arrested in Kashmir) में लिया गया है.

इन आतंकवादियों को घाटी में आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने का काम सौंपा गया था. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है. बांदीपोरा पुलिस ने ट्विट किया, 'लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के दो सहयोगियों इशफाक मजीद डार और वसीम अहमद मलिक को जन सुरक्षा कानून के तहत बांदीपोरा में हिरासत में लिया गया है.