चंबा: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकंप (earthquake in himachal) के झटके महसूस किए गए हैं. जिला चंबा में मंगलवार देर रात भूकंप (earthquake in chamba) के झटके महसूस किए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है. शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने भूकंप की पुष्टि की है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National center for seismology) की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चंबा में मंगलवार रात 10 बजकर 47 मिनट पर भूंकप आया. हालांकि भूकंप से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है.

प्रदेश में पिछले कई सालों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं. भूविज्ञानियों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश भूकंप (earthquake in himachal) के लिहाज से अति संवेदनशील जोन (himachal sensitive zone for eartquake) 4 व जोन 5 में शामिल है. भूकंप (Earthquake in himachal) की दृष्टि से संवेदनशील पांचवें जोन में पड़ने वाले हिमाचल में इस साल 55 छोटे-बड़े भूकंप आ चुके हैं.

बता दें कि इससे पहले जिला कुल्लू में 28 दिसंबर 2021 को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. कुल्लू में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.3 मापी गई थी. 3 जनवरी 2022 को लाहौल स्पीति और किन्नौर में भूकंप (earthquake in kullu) के झटके महसूस किए गए थे. अक्टूबर से लेकर अबतक करीब 9 बार भूकंप आ चुका है.

पहाड़ी राज्य होने के कारण बड़ा भूकंप हिमाचल के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता और सतर्कता से भूकंप के दौरान नुकसान (damage during earthquake) को न्यूनतम किया जा सकता है. हिमाचल प्रदेश चौथे और पांचवें सिस्मिक जोन में आता है. यहां हर समय भूकंप का खतरा बना रहता है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.