चेन्नई : सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (Directorate of Vigilance and Anti-Corruption-DVAC) ने अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पी. थंगमणि (Ex-Minister P. Thangamani) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को 69 ठिकानों पर छापामारी कर रही है. पुलिस ने यह जानकारी दी.

थंगमणि राज्य में पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान बिजली एवं आबकारी विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे. पुलिस ने बताया कि DVAC के जवान चेन्नई, करूर, इरोड, वेल्लोर, सेलम, नमक्कल तिरुपुर, कोयंबटूर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों के विभिन्न हिस्सों में कई स्थानों पर छापे मार रहे हैं. खासतौर पर अकेले चेन्नई में 14 स्थानों पर छापेमारी जारी है.

पढ़ें : तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने स्टालिन से की मुलाकात

अधिकारियों ने करूर के पास वेलायुथमपालयम के कुलगौंदनूर इलाके में रहने वाले पूर्व मंत्री थंगमणि के रिश्तेदार वसंती सुब्रमणि के घर और करूर-कोयंबटूर रोड पर जयश्री सेरामिक्स पर भी छापेमारी (raids on the house of Vasanthi Subramani) की है.

बता दें कि थंगमणि राज्य के मुख्य विपक्षी दल के पांचवें पूर्व मंत्री हैं, जिन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं. थंगमणि से पहले एम. आर. विजयभास्कर, एस. पी. वेलुमणि, के. सी. वीरामणि और सी. विजयभास्कर पर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं.