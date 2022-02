नई दिल्ली : दिल्ली परिवहन निगम (Delhi Transport Corporation-DTC) जल्द ही निजी बोलीदाताओं को 61 मोबाइल नेटवर्क टावर लगाने के लिए लाइसेंस (installation of 61 mobile network towers by private bidders) देने जा रहा है. डीटीसी यह कदम अपने गैर-परिचालन राजस्व को बढ़ाने (to increase its non-operating revenue) के फैसले के तहत उठाएगा.

इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक निविदा में डीटीसी ने अपने डिपो, टर्मिनलों और आवासीय कॉलोनियों में मोबाइल नेटवर्क टावर लगाने के लिए निजी बोलीदाताओं को आमंत्रित किया है. बोलीदाताओं को 61 टावरों के लिए पसंदीदा स्थलों को चुनने और बोली लगाने की भी अनुमति दी गई है.

टावर लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रति वर्ग मीटर जगह के लाइसेंस का आरक्षित मूल्य 16,875 रुपये रखा गया है. निविदा में कहा गया है कि प्रत्येक टावर के लिए बयाना राशि 38,307 रुपये होगी. मोबाइल टावर लगाने के लिए करार की अवधि नौ साल की होगी.

(पीटीआई)