भुवनेश्वर : ओडिशा स्थित चिलिका झील में डॉल्फिन की गणना (dolphin census in Chilika lake) हुई है. डॉल्फिन की गिनती आज (रविवार) सुबह छह बजे से शुरू (Dolphin count begins) हुई. बालूगांव वन्यजीव प्रभाग और चिलिका में बालूगांव रेंज (Balugaon Range in Chilika) में गणना प्रक्रिया चली. बालूगांव वन्यजीव प्रभाग (Balugaon Wildlife Division) और बालूगांव रेंज को तीन सेक्टरों में बांटा गया है.

गणना प्रक्रिया में कुल 16 टीमें शामिल हैं. प्रत्येक टीम में चार सदस्य हैं. वहीं, सातपड़ा रेंज की आठ टीमें और बालूगांव रेंज की 10 टीमें डॉल्फिन की गणना कर रही हैं. गणना प्रक्रिया में सीडीए कर्मियों, वन विभागों, डॉल्फिन विशेषज्ञों, स्वयंसेवकों और पर्यावरणविदों सहित कई नाविक भी शामिल कराये गए हैं. कोहरे के कारण बालूगांव रेंज से गणना सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली. गौरतलब है कि डॉल्फिन की गिनती जीपीएस, दूरबीन, रेंज फाइंडर द्वारा की जाती है.

सभी गणना टीमों द्वारा रिपोर्टिंग विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी. चिलिका वन और चिलिका विकास प्राधिकरण (Chilika Development Authority) हर साल चिलिका में इरावदी डॉल्फिन (Irrawaddy dolphins in Chilika) की संख्या की गणना (number of Irrawaddy dolphins in Chilika) करता है.