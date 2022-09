पन्ना। किस्मत कब चमक जाए कोई नहीं कह सकता. ऐसे ही किस्मत बदली है, पन्ना की हीरा खदानों को लीज पर लेने वाले पांच लोगों की. इन पांच लोगों को अलग-अलग खदानों में पांच हीरे एक ही दिन में मिले हैं. हीरा कार्यालय में अलग-अलग खदानों से 5 जेम्स क्वालिटी के हीरे जमा किए गए. इस खबर के फैलने के बाद पन्ना की हीरा खदानों की वैल्यू एक बार फिर बढ़ने लगी है. (panna who are lucky of 50 lakh diamonds) (panna five diamond found in a day

मिले हीरों की कीमत 50 लाख आंकी गई हैः अधिकारी ने बताया कि मिले उक्त पांचों हीरों का वजन 18.82 कैरेट है. इनकी बाजारू कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है. इन हीरों को आगामी 18 अक्टूबर को होने वाली सामूहिक नीलामी में रखा जाएगा. पिछले एक हफ्ते के अंदर करीब आठ हीरे इन खदानों से विभिन्न लोगों के निकल चुके हैं. (fate of diamond mine owners shines in Panna)

जाने किसकी किस्मत चमकीः हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि पहला हीरा कल्लू सोनकर की खदान में निकला था. जिसका वजन सबसे अधिक 6.81 कैरेट था. दूसरा हीरा राजाबाई रैकवार को मिला. उनके हीरे का वजन 1.77 कैरेट बताया गया है. तीसरे भाग्यशाली राजेश जैन रहे. उन्हें 2.28 कैरेट का हीरा मिला. जबकि चौथा हीरा प्रकाश मजूमदार की खदान में मिला है. इसका वजनन 3.64 कैरेट निकला है. पांचवां तथा दिन का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 4.32 कैरेट का राहुल अग्रवाल हासिल हुआ. यह सभी हीरे जेम्स क्वालिटी के है. (panna who are lucky of 50 lakh diamonds)

125 हीरों की होगी नीलामीः मिली जानकारी के अनुसार पन्ना जिले की खदानों से मिले 125 हीरों की आगामी 18 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट भवन में नीलामी होगी. नीलामी से पहले इन हीरों का 9 से 11 बजे तक परीक्षण किया जाएगा. इन हीरों का कुल वजन 212.25 कैरेट है. इनकी कुल अनुमानित राशि 2 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है. बताया जा रहा है कि नीलामी में रखे जाने वाले हीरो में किंग हीरा 11.88 कैरेट का है. इसे हीरो हीरालाल भी कहा जा रहा है. इसके अलावा 6.29, 5.70, 4.37 कैरेट के हीरे मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके अतिरिक्त छोटे-बड़े किस्म के कई अलग-अलग हीरे भी नीलामी में शामिल होंगे. उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में अंतिम निर्णय होने के तुरंत बाद उसे नीलाम मूल्य की 20 फीसद राशि एक मुश्त तुरंत पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करनी होगी. अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी बोली निरस्त समझी जाएगी. बकाया राशि का भुगतान नीलामी समाप्ति के दिन से 30 दिन के अंदर करना होगा. (panna diamond found five lucky people)