दूदू (जयपुर). जिले के दूदू में कुएं से 5 लोगों के शव मिले हैं. जिसमें 2 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल (Dead Bodies Of 3 Sisters Along With 2 Kids) हैं. जानकारी के मुताबिक 25 मई को मीना मोहल्ले से तीन बहनें व 2 बच्चे लापता थे. लापता बहनों और बच्चों की तलाश में पुलिस की 12 टीमें जुटी हुई थी. इस बीच शनिवार सुबह दूदू थाना क्षेत्र के नरेना सड़क मार्ग पर स्थित कुएं से पांचों को शव मिलने (5 Bodies Recovered from well in Jaipur) की सूचना पर पुलिस पहुंची. कुएं से 3 महिला समेत दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए हैं. दूदू सीआई चेतराम डागर समेत पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास जारी है.

मृतका महिलाओं की पहचान कालू देवी (25), ममता देवी (23), कमलेश (20) के रूप में हुई है. वहीं 1 बच्चा 4 साल का है जबकि दूसरा 20 दिन का है. तीनों बहनों के लापता होने की एफआईआर 25 मई को दूदू थाने में दर्ज हुई थी. दर्ज एफआईआर में बताया था कि तीनों सगी बहनें अपने बच्चों समेत 25 मई को दोपहर से लापता हैं. इस मामले में मीना समाज के लोग आंदोलित भी थे.

भाई ने लगाया दहेज के लिए परेशान करने का आरोपः तीनों बहनों के लापता होने के मामले में भाई ने पीयूसीएल की महासचिव कविता श्रीवास्तव को पत्र लिखकर ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था. भाई ने लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि तीनों बहनों की शादी दूदू क्षेत्र में हुई थी. तीनों बहनें तीन दिन से लापता हैं. भाई ने पुलिस पर भी 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है.