नैनीताल: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Cricketer Virat Kohli and actress Anushka Sharma) कुमाऊं की वादियों का दीदार (View of the plains of Kumaon) करने नैनीताल पहुंचे. नैनीताल पहुंचने के बाद विराट और अनुष्का मुक्तेश्वर हिल स्टेशन स्थित अमरावती स्टेट रिसॉर्ट चले गए.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नैनीताल दौरे पर (Virat Kohli and Anushka Sharma on Nainital tour) हैं. विराट कोहली चॉपर से शाम 4 बजे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के हेलीपैड पर उतरे, जिसके बाद वहां से रामगढ़ के लिए चले गए. इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी. हेलीपैड पर उतरने के बाद विराट कोहली कार से मुक्तेश्वर स्थित अमरावती स्टेट पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि विराट अपने किसी परिचित से मिलने रामगढ़ के आसपास क्षेत्र में पहुंचे हैं.

खबर है कि विराट कोहली विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज (world famous baba neem karoli maharaj) समेत कुमाऊं में न्याय के देवता गोल्ज्यू के भी दर्शन करेंगे. विराट और अनुष्का नैनीताल, रामगढ़ समेत आसपास के क्षेत्र में तीन दिनों तक रहेंगे. इस दौरान दोनों उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का दीदार करेंगे.