नई दिल्ली : पांच राज्यों में विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी एक्शन मोड में आ गई है. उन्होंने पांच राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है. उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों (Sonia Gandhi has asked the PCC Presidents for resignation) से कहा है कि वे पीसीसी के पुनर्गठन की सुविधा के लिए अपना इस्तीफा दें.



कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों को इस्तीफा देने के लिए कहा है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया, 'कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों को इस्तीफा देने के लिए कहा है, ताकि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का पुनर्गठन (Reconstitution of State Congress Committees) किया जा सके.'



बता दें कि गत रविवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए कहा था कि वह संगठनात्मक चुनाव पूरा होने तक पद पर बने रहें और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं.

प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा में कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा की

इधर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर चुनाव अभियान से संबंधित वरिष्ठ नेताओं के साथ मंगलवार को समीक्षा की. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान रही कमियों और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई.

प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, सलमान खुर्शीद, अराधना मिश्रा ‘मोना’ और कई अन्य नेता शामिल हुए. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस महज दो सीटों पर सिमट गई है. लल्लू और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी करारी हार का सामना करना पड़ा.

(पीटीआई-भाषा)