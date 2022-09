पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar on three day Delhi tour ) मिशन 2024 (CM Nitish Mission 2024) को लेकर अब दिल्ली में बैठक करने वाले हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना में आकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बैठक कर चुके हैं. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर (Nitish Kumar visit to Delhi from September 5) को जनता दरबार करने के बाद शाम में दिल्ली जाएंगे. हालांकि अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है.

पढ़ें- '2024 का PM कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो', जेडीयू दफ्तर में लगे नारे

सीएम नीतीश का तीनों का दिल्ली दौरा: सीएम नीतीश के दौरे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला होगा लेकिन मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम पहले से ही तय है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के अलावा कुछ राज्यों में भी जा सकते हैं. दिल्ली में कई राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं. विपक्षी एकजुटता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा होगा.

इन राज्यों का सीएम नीतीश करेंगे दौरा: जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही कहा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही दिल्ली और अन्य राज्यों जहां भी जरूरत होगी जाएंगे और उसको लेकर तैयारी पिछले कई दिनों से हो रही है. 7 सितंबर को नीतीश पटना लौट आएंगे. 8 सितंबर को पितृपक्ष मेले का गया में उद्घाटन भी करना है. दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री का लगातार कार्यक्रम तैयार हो रहा है. हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुख्यमंत्री आने वाले समय में जाएंगे और उसकी तैयारी हो रही है. दूसरे राज्यों के नेताओं से लगातार बातचीत का दौर भी चल रहा है.

विपक्षी एकजुटता का करेंगे प्रयास: दिल्ली में वामपंथी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं. दिल्ली के हमारे सूत्रों के अनुसार सपा सहित कई दलों के नेताओं के साथ सीएम नीतीश की बैठक हो सकती है. नीतीश कुमार ने पहले भी कई दलों के नेताओं के साथ विपक्षी एकजुटता का प्रयास किया था. मुलायम सिंह को मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था लेकिन वह सफल नहीं हो सका. अब एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता का प्रयास करने में लगे हैं और उसी के तहत मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा होगा.