रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल होने के लिए कन्याकुमारी रवाना हुए. इसके पहले सीएम भूपेश ने आईटी रेड को लेकर बड़ा बयान दिया है. छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्थानों पर चल रही आईटी के छापे (IT raid in chhattishgarh ) पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh baghel statement on IT raid ) ने कहा कि '' मैंने पहले ही कहा था छापा पड़ेगा. अभी आईटी आई है, अब पीछे-पीछे ईडी भी आएगा.''

आईटी छापे पर सीएम भूपेश का बयान

सीएम बघेल ने 2 सितंबर को दिया था बयान: दरअसल 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहला मानपुर जिले का उद्घाटन किया. उन्होंने रायपुर लौटकर पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि ''लोकतंत्र में बीजेपी का विश्वास नहीं है. झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ में आकर रुके हुए हैं. अब बीजेपी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं. बहुत जल्द ईडी और आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए झारखंड के विधायकों को अपने यहां रोका है. लोकतंत्र को बचाने में हमने थोड़ी सी भूमिका निभाई है.''

असम सीएम पर भड़के भूपेश बघेल: सीएम भूपेश बघेल असम सीएम पर भी भड़के. उन्होंने कहा कि ''हेमंत बिस्वा पहले कांग्रेस में थे. अब भाजपा में चले गए. वहां हर दिन जहर उगलने का काम कर रहे हैं. नए नए मुल्ला हैं. कहा भी जाता है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है. हेमंत बिस्वा ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय में अखंड भारत का नक्शा देखा होगा. उसमें पाकिस्तान भारत और नेपाल बांग्लादेश सब हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को भारत में जोड़ो.''



बघेल ने यह भी कहा कि ''भाजपा के लोग अक्सर यहां के मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं. फिर पाकिस्तान को भारत में मिलाने की बात करते हैं. ऐसे में यहां के लोगों को वहां भेजने का क्या फायदा, भेज दोगे तो फिर उसे मिलाना क्यों है. यदि इन सारे देशों को मिलाएंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 40 और 50 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों की हो जाएगी, तब तो हालत और खराब हो जाएगी. भारत एक ऐसा देश है, जहां कई धर्म जाति के लोग निवास करते हैं. हिंदुस्तान की अनेकता में एकता है.''



भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कही ये बात : सीएम भूपेश बघेल ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि ''भारत जोड़ो पदयात्रा 3500 हजार किलोमीटर की होगी. इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है. केंद्र सरकार के द्वारा सामाजिक दूरियां, नफरत फैलाने और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. अब लोकसभा में भी महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं की जा रही है. महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सभी त्रस्त हैं. इन सभी मुद्दों को लेकर यह पदयात्रा की जा रही है.''





क्या है भारत जोड़ो यात्रा : कांग्रेस आज से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है. 3570 किलोमीटर की यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी. पांच महीने की इस पदयात्रा का आगाज आज राहुल गांधी तमिलनाडु से कर रहे हैं. यात्रा दो चरणों में होगी. पदयात्रा की शुरुआत से पहले बुधवार को राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) श्रीपेरुमबुदुर में राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचे. यहां उन्होंने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया. इसके बाद वे कन्याकुमारी जाएंगे. यहां तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे. उद्घाटन समारोह के लिए तमिलनाडू, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे. यात्रा में हर राज्य के 100-100 लोग शामिल होंगे.