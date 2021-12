नई दिल्ली : लोकसभा में नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो रही है.

भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने सदन में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा शुरू की. उन्होंने पिथली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कई देशों ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कानून लाए हैं, पिछली सरकार ने 30 साल तक कुछ नहीं किया. उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी और वारेन एंडरसन का मुद्दा उठाया. बिधूड़ी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने समय के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं पर प्रकाश भी डाला.

रमेश बिधूड़ी (भाजपा) ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न योजनाओं और लक्ष्यों के बारे में बताया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन और 2070 के '0 उत्सर्जन' (0 emission) लक्ष्य शामिल हैं.

सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के दौरान कहा कि देश की विकास प्रक्रिया पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. प्रेमचंद्रन ने 2021 ग्लासगो सम्मेलन और इसके तहत स्वीकृत विभिन्न सुझावों को दोहराया.

उन्होंने कहा, मूल सिद्धांत कमजोर पड़ गया है. पिछले 30 वर्षों से समानता का सिद्धांत कमजोर हो गया है और खो गया है. हमें इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करनी होगी. विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर को बदला जा रहा है. 'प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं' की अवधारणा को सामने लाया गया है. उन्होंने कहा, इक्विटी किसी भी समझौते की कुंजी होनी चाहिए. अतीत का उत्सर्जन (Emission of the past affects the future) भविष्य को प्रभावित करता है.