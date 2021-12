कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममत बनर्जी ने दावा किया है कि केंद्र ने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity founded by Mother Teresa) के सभी खातों को फ्रीज कर दिया है. ममता बनर्जी ने हैरानी जताते हुए कहा कि इस कदम से मिशनरीज ऑफ चैरिटी के 22,000 मरीज और कर्मचारी बिना भोजन और दवाओं पर असर पड़ेगा.

ममता बनर्जी का ट्वीट

मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Mother Teresa's Missionaries of Charity) को लेकर ममता बनर्जी ने ट्वीट (mamata banerjee tweet) किया है "क्रिसमस पर यह सुनकर स्तब्ध हूं कि केंद्रीय मंत्रालय ने मदर टेरेसा (Mother Teresa) के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के भारत में सभी बैंक खातों को फ्रीज (The Centre has frozen all bank accounts) कर दिया है. उनके 22,000 मरीजों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया है" ममता बनर्जी ने कहा कि "जबकि कानून सर्वोपरि है, मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं होना चाहिए."

