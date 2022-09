चंडीगढ़: जम्मू-कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले (Jammu and Kashmir SI recruitment scam) में CBI आज देशभर में 33 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है. इस भर्ती घोटावे को लेकर सीबीआई की टीम ने हरियाणा में भी रेड की है. सीबाई की टीम रेवाड़ी और करनाल में छापेमारी की है. रेवाड़ी में 3 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी (CBI raid in Haryana) चल रही है.

रेवाड़ी में CA के घर पहुंची CBI: जम्मू-कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई की टीम सुबह-सुबह रेवाड़ी में सीए अजय कुमार आयरन (Raids at the house of CA Ajay Kumar Iron in Rewari) के ठिकाने पर पहुंची. सीबीआई की टीम (CBI raid at ca house in Rewari) सुबह सात बजे से ही सीए के घर पर छापेमारी कर रही है. भर्ती घोटाले में सीबीआई की 6 सदस्यों की टीम दस्तावेजों को खंगाले में जुटी है. जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं. फिलहाल किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है.

रेवाड़ी में CA अजय कुमार आयरन के घर CBI की रेड.

करनाल में भी सीबीआई की छापेमारी: सीबीआई की टीम रेवाड़ी शहर में एक सीए अजय कुमार आयरन की कोठी के अलावा 2 अन्य जगहों छापेमारी कर रही है. करनाल में भी सेक्टर-9 में सीबीआई की रेड सुबह से ही चल रही है. करनाल में भी सीबीआई की टीम के हाथ कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं. फिलहाल सीबीआई की कार्रवाई चल रही है.

क्या है मामला: जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (Jammu and Kashmir Service Selection Board) ने 27 मार्च को पुलिस में उप-निरीक्षकों के पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी और 4 जून को परिणाम घोषित किया गया था. जिसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे. परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए 33 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया. सीबीआई ने 5 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कहा कि जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए उप निरीक्षकों की भर्ती को लेकर आयोजित परीक्षा में कथित रूप से अनियमितता के आरोप लगाए गये थे. बता दें कि भर्ती को रद्द किया जा चुका है.

