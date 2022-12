बालोद: बालोद शहर के निजी चिकित्सालय में गुरुवार को देर शाम जोरदार हंगामा हुआ. BJP leader accused of rape दरअसल एक महिला डॉक्टर के पास पहुंची और उसे खुद को अपनाने की बात कहती रही. उसके साथ उसके पिता भी डटे रहे फिर मामला क्राइम से लेकर प्रेम और यौन शोषण तक जा पहुंचा. Coordinator of Balod BJP Medical Cell इन सब में टूटते हुए परिवारों की कहानी पता चला. हंगामा इतना जोरदार था की पूरे कस्बे में इसकी जानकारी पहुंच गई. जिस डॉक्टर के घर महिला पहुंची थी वो शहर का विख्यात डॉक्टर और रसूखदार परिवार से संबद्ध है. भाजपा के चिकित्सा प्रकाष्ठ के संयोजक भी हैं. महिला के पिता ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.





"पहले नशे की दवाई देकर बनाया संबंध": युवती के पिता ने बताया कि "पूरा किस्सा कोरोना काल के समय से शुरू हुआ है. BJP leader accused of rape डॉक्टर ने मेरी बेटी को नशे की दवाई खिला खिला कर शारीरिक संबंध बनाए. फिर मेरी बेटी फंस गई फिर लगातार डॉक्टर संबंध बनाता रहा. Coordinator of Balod BJP Medical Cell कभी मेरी बेटी के ससुराल जाता रहा तो कभी उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाता रहा. इस तरह मेरी बेटी बहुत दबाव में आ गई और संबंध बनाती रही. यह बात खुद पीड़िता के पिता ने बताई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पीड़िता सहित पूरे परिवार को थाने लेकर आई. जिसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया है."



"बेटी ने किया आत्महत्या का प्रयास": महिला के पिता ने बताया कि "उनकी बेटी कई बार आत्महत्या का प्रयास करती रही. BJP leader accused of rape उन्होंने कम से कम 5 से 6 बार आत्महत्या का प्रयास किया है. कभी हाईटेंशन तार तो कभी मिट्टी तेल छिड़ककर, तो कभी खुद को कमरे में बंद कर लेना जैसे कई हरकत करते रहे. Coordinator of Balod BJP Medical Cell पर वह अपनी व्यथा किसी को नहीं बताती रही. एक बार जब डॉक्टर ने महिला से अश्लील बात की. तब इस बात का खुलासा हुआ. उसके बाद से उसके पति ने महिला को छोड़ने की बात कह दी. जिसके बाद महिला अपने पिता के साथ डॉक्टर के पास पहुंची हुई है कि वह उसे अपने साथ रखें."



भाजपा के संयोजक हैं आरोपी डॉक्टर: जिस डॉक्टर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है. BJP leader accused of rape वह भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं. इसके कारण मामला और गड़बड़ा गया बड़े-बड़े लोग वहां पर पहुंचे रहे हैं.



"कहता था तुम सुंदर हो": पीड़िता के परिजनों ने बताया कि "बेटी जब से इलाज कराने अस्पताल में पहुंची है. BJP leader accused of rape तबसे डॉक्टर का नियत उसके प्रति खराब था. वह जरूर बातें करता था और कहता था कि तुम बहुत सुंदर हो. उन्होंने लगातार नशे की दवाई देकर उनके साथ संबंध बनाया. Coordinator of Balod BJP Medical Cell जब महिला को इस बात का एहसास हुआ तो फिर उन्होंने डॉक्टर पर दबाव दिया. फिर भी वह जबरदस्ती का रिश्ता बनाता गया."



"घर तक जाता था डॉक्टर": पीड़ित परिवार ने बताया कि" डॉक्टर को उस महिला से इस हद तक लगाव हो गया था कि जब भी घर में कोई नहीं रहता था. BJP leader accused of rape तो वहां महिला से पूछ कर उसके घर चले जाता था."

अश्लील रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा: पूरे परिजनों को मामले की जानकारी तब हुई. BJP leader accused of rape जब डॉक्टर द्वारा की गई अश्लील बातों की ऑडियो रिकॉर्डिंग घरवालों तक पहुंची. व्हाट्सएप चैट भी घरवालों ने देखा. तब सबके होश उड़ गए. जिसके बाद घर में तनाव की स्थिति निर्मित हुई. Coordinator of Balod BJP Medical Cell पति पत्नी के बीच लड़ाई शुरू हुई. मामला डॉक्टर के क्लीनिक से लेकर थाने तक जा पहुंचा. उसके बाद अपराध पंजीबद्ध भी कर लिया गया है बीती रात दरमियानी या अपराध पंजीबद्ध किया गया.