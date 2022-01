नई दिल्ली : भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी को अलविदा कहने वाले विराट कोहली ने 68 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया जिसमें 40 को टीम में सफलता मिली. वह टेस्ट में भारत के सबसे सफल कप्तान है. बीसीसीआई ने ट्विटर पर लिखा कि बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को उनके शानदार नेतृत्व गुणों के लिए बधाई देता है. वह टेस्ट टीम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले गए. उन्होंने 68 मैचों में भारत का नेतृत्व किया और 40 जीत के साथ देश के सबसे सफल कप्तान हैं.

बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान के रूप में शानदार कार्यकाल के लिए विराट कोहली को बधाई. विराट ने टीम को एक फिट इकाई में बदल दिया जिसने भारत और बाहर दोनों जगह सराहनीय प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट जीत रही है खास है. लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले मोहम्मद अजहरूद्दीन ने ट्विटर पर लिखा कि लगातार आगे बढ़ने वाली भारतीय टीम का नेतृत्व करना हमेशा सम्मान की बात होती है और इस पद को छोड़ने का निर्णय एक भावनात्मक क्षण होता है. विराट कोहली, कप्तान के तौर पर आपकी यात्रा अच्छी रही.

पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग ने ट्वीट किया कि भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में शानदार करियर के लिए विराट कोहली को बहुत-बहुत बधाई. आंकड़े झूठ नहीं बोलते और वह न केवल सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान थे बल्कि दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं. आप पर बहुत गर्व हो सकता है. कोहली अब बल्ले से आपके दबदबे को देखने के लिए उत्सुक हूं.

टीम के पूर्व साथी सुरेश रैना ने ट्वीट किया कि मैं भी कोहली के इस अचानक फैसले से स्तब्ध हूं, मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं. विश्व क्रिकेट और भारत के लिए उन्होंने जो किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना कर सकता हूं. वह भारत के सबसे आक्रामक और फिट खिलाड़ियों में से एक हैं. आशा है कि वह एक खिलाड़ी के रूप में भारत के लिए चमक बिखेरना जारी रखेंगे. भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने लिखा कि विराट कोहली भारत के लिए सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं और वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं. बतौर कप्तान शानदार पारी के लिए बधाई.

इरफान पठान ने ट्विटर पर लिखा कि जब भी टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट कप्तानों की बात होगी, कोहली का नाम न केवल परिणामों के लिए होगा, बल्कि कप्तान के रूप में उनके प्रभाव के लिए याद रखा जाएगा. धन्यवाद विराट कोहली. कोहली की इंडियन प्रीमियर लीग की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्विटर पर लिखा कि आप एक प्रेरक और उत्कृष्ट कप्तान रहे हैं. भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए धन्यवाद. शानदार यादों के लिए धन्यवाद. आप हमेशा हमारे कप्तान कोहली रहेंगे.

करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इस दौर में आपका समर्थन करेंगे : राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़़ने की विराट कोहली की घोषणा के बाद शनिवार को कहा कि उनके चाहने वाले करोड़़ों लोग इस दौर में भी उनका समर्थन करेंगे. उन्होंने ट्वीट किया कि प्रिय विराट कोहली, करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों ने वर्षों से आपसे बहुत प्रेम किया है. इस दौर में भी वो आपको समर्थन देंगे. आने वाली कई दूसरी पारियों के लिए शुभकामनाएं.

विराट के फैसले का सम्मान : राजीव शुक्ला

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि हम विराट कोहली के फैसले का सम्मान करते हैं. भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है और एक टेस्ट कप्तान के रूप में, उन्होंने हमें अधिकतम जीत दिलाई. मुझे उम्मीद है और लगता है कि वह टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट में एक खिलाड़ी के रूप में योगदान देना जारी रखेंगे.