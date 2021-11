बलिया : जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिले का एक व्यक्ति दिल्ली में अपनी पत्नी को जुए में हार गया (Balia Man Lost Wife In Gambling). हारने के बाद पति ने पत्नी से दो लाख रुपये की मांग की. रुपये की डिमांड पूरी न कर पाने पर पति ने तीन तलाक (Husband gave triple talaq to wife in Ballia) बोलकर रिश्ते को खत्म कर दिया. जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शराबी और जुआरी पति के जुर्म से प्रताड़ित शाहीन अफरोज ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है.

जानकारी के अनुसार बलिया के मनियर थाना क्षेत्र का युवक दिल्ली में काम करता है. शादी के छह साल बाद वो पत्नी को लेकर दिल्ली गया. दिल्ली जाने पर महिला को पति की बुरी आदतों के बारे में पता चला. पत्नी ने आरोप लगाया है कि जुआ खेलने के दौरान उसे पति ने दांव पर लगा दिया और हार गया (Balia Man Lost Wife In Gambling). किसी भी तरह वह अपनी जान बचाकर भागी और घर पहुंची तो पति ने दो लाख रुपए की डिमांड कर दी. उसने रुपए देने से इनकार किया तो पति ने रिश्ता तोड़ दिया (Husband gave triple talaq to wife in Ballia).

तलाक बोलकर रिश्ता किया खत्म

पति के चंगुल से जान बचाकर भागी महिला ने बलिया की डीएम से मिलकर अपनी पीड़ा बताई. महिला ने डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है. महिला ने डीएम को बताया कि वो अभी मायके में रह रही है. यहां आने के बाद पति ने कॉल करके दो लाख रुपए मांगे. उसने पति को रुपए देने से इनकार कर दिया. इससे नाराज होकर पति ने तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता ही खत्म कर दिया. अब, महिला इंसाफ मांग रही है.

पढ़ेंः Up assembly polls 2022 : जिन्ना के बाद यूपी की राजनीति में बगदादी और दाऊद इब्राहिम की एंट्री