नयी दिल्ली : नवाचार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले शीर्ष 10 केंद्रीय संस्थानों में सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु शामिल हैं. यह जानकारी संस्थानों की नवाचार उपलब्धियों से संबंधित अटल रैंकिंग (Atal Innovation Ranking ) से मिली है जिसकी घोषणा बुधवार को की गयी.

सूची में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है और उसके बाद आईआईटी बंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान हैं. भारतीय विज्ञान संस्थान,बेंगलुरु को रैंकिंग में छठा स्थान मिला है. इसके बाद आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी खड़गपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश हैं.

अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इन्नोवेशन एचीवमेंट्स (एआरआइआइए) (Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements) भारत में सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग (Ranking of Higher Educational Institutions ) के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो नवाचार, स्टार्ट-अप और छात्रों और संकायों के बीच उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों पर आधारित है.

एआरआइआइए, 2021 रैंकिंग की विभिन्न श्रेणियों में घोषणा की गई है जिनमें केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान (जैसे आईआईटी, एनआईटी आदि), राज्य विश्वविद्यालय, राज्य के तकनीकी कॉलेज, निजी विश्वविद्यालय, निजी तकनीकी कॉलेज, गैर-तकनीकी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं.

शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष भागीदारी लगभग दोगुनी होकर 1438 संस्थानों तक पहुंच गई है और यह संख्या पहले संस्करण की तुलना में लगभर चार गुनी है.

आईआईटी मद्रास के निदेशक भास्कर राममूर्ति ने कहा कि नवाचार पर अटल रैंकिंग की स्थापना के बाद से लगातार तीसरी बार सबसे नवोन्मेषी संस्थान चुने जाने पर उन्हें काफी खुशी है.

(पीटीआई-भाषा)