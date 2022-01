पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने आज यह घोषणा की (AAP CM candidate in GOA). अमित पालेकर भंडारी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. (Amit Palekar will be AAP CM candidate in GOA) वह पेशे से वकील हैं. उन्होंने पिछले साल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी.बता दें कि चुनाव आयोग ने 2022 में विधानसभा चुनावों का एलान कर दिया है.

ज्ञात हो कि कोरोना और उसके स्वरूप ओमीक्रोन से संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रत्यक्ष रैली, जनसभा, रोड शो सहित अन्य कई सारी पाबंदिया लगा दी है.



उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव होगा और इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी. दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा.

पढ़ें : भाजपा में शामिल हुईं अपर्णा यादव, बोलीं- पीएम मोदी की कार्यशैली से हूं प्रभावित

केजरीवाल ने रविवार को गोवा के कोरटालिम गांव में घर-घर जाकर प्रचार किया था. अभियान के एक हिस्से के रूप में, केजरीवाल को पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ कोर्टालिम में मतदाताओं के साथ बातचीत करते देखा गया। अभियान के दौरान मतदाताओं को पर्चे भी बांटे गए थे.