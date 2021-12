भरतपुर : जिले के बयाना कस्बे में गुरुवार को एक अनूठी शादी (bharatpur unique wedding) हुई. इस शादी में दूल्हा सात समंदर पार अमेरिका से अपनी दुल्हन लेने के लिए बयाना पहुंचा. अमेरिकी दूल्हा कैलेब अपने सात परिजनों के साथ आया और करिश्मा से शादी (american groom came to Bharatpur to marry) रचाई. कैलेब ने हिंदू रिति रिवाज के साथ बयाना की करिश्मा के साथ सात फेरे लिए.

जानकारी के अनुसार बयाना निवासी करिश्मा बंसल अमेरिका में नासा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट (bridegroom karishma is nasa scientist) हैं. इसी दौरान करिश्मा का अमेरिका निवासी नेशनल लैब में साइंटिस्ट कैलेब (american groom is scientist in america ) से दिल मिल गया. दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और बात शादी तक पहुंच गई. दोनों परिवारों की सहमति से 2 दिसंबर 2021 को दोनों की शादी हो गई.

जानकारी के अनुसार अमेरिकी नागरिक कैलेब परिवार के सात लोगों के साथ शादी करने बयाना पहुंचा. गुरुवार को बयाना कस्बे के एक मैरिज हॉल में दोनों की शादी हुई. यहां पर पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कैलेब और करिश्मा की शादी की रस्में पूरी की गईं. चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही गुरुवार को मेडिकल टीम मैरिज हॉल पहुंची और सभी अमेरिकी लोगों की स्क्रीनिंग की गई. शुक्रवार को सभी की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग की जाएगी.

बताया जा रहा है कि यह सभी 8 अमेरिकी लोग बीते करीब 8 दिन से बयाना कस्बे में हैं. वहीं बयाना एसडीएम विनीता स्वामी का कहना है कि अमेरिका से शादी करने आए लोगों की उनके पास कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.

