नई दिल्ली : वाम विचारधारा से संबद्ध ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (All India Students Association-AISA) के सदस्यों ने बुधवार को यहां जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी और रूस युद्ध समाप्त कराने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तख्तियां ले रखी थीं जिन पर यूक्रेन के समर्थन में नारे लिखे (slogans against the Russian invasion of Ukraine) गए थे. प्रदर्शनकाारियों द्वारा ली गईं तख्तियों पर लिखा था, 'भारत सरकार फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित (immediate evacuation of all Indian citizens) करे' और 'युद्ध समाप्त करें, इससे पहले कि ये आपको समाप्त कर दे.'

रदर्शन में करीब 15-20 AISA सदस्य शामिल रहे. छात्रों ने भारत सरकार से जवाबदेही की मांग की और साम्राज्यवादी आक्रमण की निंदा की. उन्होंने बिना किसी देरी के सभी भारतीय छात्रों को तत्काल निकालने का आग्रह किया.

आइसा ने किया प्रदर्शन

AISA महासचिव प्रसनजीत कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि 'हम मांग करते हैं कि रूस युद्ध समाप्त करे और भारत सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाए. हम मांग करते हैं कि कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाए और शांति स्थापित हो.' उन्होंने कहा, 'हम भारत सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार यूक्रेन में मारे गए कर्नाटक के छात्र की मौत की जिम्मेदारी ले. हम चाहते हैं कि सरकार यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों और छात्रों को तत्काल वापस लाए.'

AISA के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अभिज्ञान ने कहा कि इस युद्ध के समय में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए भारत सरकार तत्काल कार्रवाई करे. हमने इस युद्ध में शामिल पक्षों की उदासीनता के कारण एक भारतीय नागरिक नवीन को खो दिया है. उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अन्य भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो.

इससे पहले, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (National Student Union of India-NSUI) ने यूक्रेन में रूस के हमले की वजह से वहां फंसे भारतीय छात्रों (Indian students stranded in Ukraine) को जल्द और सुरक्षित वापस लाने की मांग (NSUI demands of safe evacuation of students) करते हुए बुधवार को यहां प्रदर्शन किया. कांग्रेस की छात्र इकाई के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां शास्त्री भवन के निकट प्रदर्शन (NSUI Protests) किया.

बता दें कि रूस की बमबारी के बीच यूक्रेन के खारकीव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई. मृतक छात्र की पहचान कर्नाटक के हावेरी जिले के रहने वाले नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर के रूप में हुई है. इस दुखद समाचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता से फोन पर बात की और उन्हें सांत्वना दी.

उधर, भारतीय दूतावास के संयुक्त निदेशक निमेश भनोट (Indian Embassy Joint Director Nimesh Bhanot) ने बुधवार को नवीन के भाई हर्ष को फोन पर आश्वस्त किया कि नवीन के शरीर को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. यूक्रेन में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं इसलिए यह हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है. फिलहाल नवीन के शव को खार्किव के एक स्थानीय अस्पताल में रखा गया है.

वहीं, बुधवार को युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में पंजाब के युवक की मौत (Punjab youth dies) हो गई है. मृतक चंदन जिन्दल चार वर्षों से युक्रेन के विनीसिया स्टेट में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था. जहां दो फरवरी को चंदन जिन्दल (Chandan Jindal) गंभीर बीमार हो गया और उसके दिमाग में खून के थक्के बन गए. इस वजह से उसको आईसीयू में दाखिल करवाना पड़ा था.

भारत में रहते समय परिवार ने चंदन (Chandan Jindal) का आपरेशन भी कराया था. जिसके बाद चंदन की देखभाल के लिए 7 फरवरी को उसका पिता शिश्न कुमार और ताया कृष्ण कुमार यूक्रेन गए थे. जब रूस और युक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो एक दिन पहले ही चंदन के ताया कृष्ण कुमार यूक्रेन से बरनाला पहुंच गए थे. बुधवार को फोन से चंदन की इलाज दौरान मौत का संदेश मिला. जिसके बाद मृतक नौजवान के घर मातम छा गया. पारिवारिक सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

पढ़ें : Russia-Ukraine War: यूक्रेन में पंजाब के एक युवक की मौत

नवीन का शव पहुंचने को लेकर अनिश्चितता, जानें क्या हैं अंतरराष्ट्रीय कानून

यूक्रेन से भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी की मांग, NSUI ने किया प्रदर्शन