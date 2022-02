हासन (कर्नाटक) : कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर में एक मुस्लिम परिवार ने भगवान गणेश की पूजा की. रियाज पाशा के परिवार ने बरगद के पेड़ के नीचे गणेश की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा की. पूजा पूरी तरह से हिंदू रीति-रिवाज का पालन करते हुए पारंपरिक रूप से की गई.

रियाज पाशा ने कहा कि बेलुकुर चेन्नाकेशव स्वामी (Belukur Chennakeshava Swami) ने स्वप्न में आकर भूमि पर पूजा करने की बात कही (Come To The Dream And Offered To Worship At The Land) थी. इसलिए हम यहां गणेश की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं.

रियाज का परिवार बेलूर में दीन दयाल एक्सटेंशन में रहता है. रियाज के पिता भाषा साहब को यह जमीन 'जिसकी जोत उसकी जमीन' कानून के जरिए मिलता है. रियाज ने 8 साल पहले मल्लिकार्जुन ग्रुप के नगन्ना को जमीन बेची थी. लेकिन चेन्नकेशव स्वामी ने रियाज के भाई के बेटे को सपने ने में निर्देश दिया कि 3 महीने के लिए आओ और पूजा करो. इसलिए पूजा की जा रही है.

चेन्नकेशव स्वामी के निर्देश के अनुसार खेत के पेड़ पर पूजा की जाती है. वे भगवान के संकेत के रूप में पूजा करते हैं, भले ही वे दूसरे धर्म के हों. यह पूजा पुजारी मंजूनाथ शास्त्री के मार्गदर्शन में हो रही है. पूजा के समय यहां काफी संख्या में हिन्दू भी उपस्थित रहते हैं.