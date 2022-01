जबलपुर : कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार (MP Corona cases) बाकी दोनों फेज की तुलना में ज्यादा है, इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं. ऐसे में जबलपुर की एक 8 साल की बच्ची ने कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है. लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक कर रही मासूम की पहल की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव तक प्रशंसा कर चुके हैं.

लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति कर रही जागरूक

जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उन्हें बीमारी और उसके बचाव की ना जानकारी होती है ना ही ज्यादा समझ, उस उम्र में एक 8 साल की बच्ची घर-घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक (Shelvi is making aware for vaccination) कर रही है. इस बच्ची का नाम है शेलवी. शेलवी लोगों से वैक्सीन की दोनों डोज जरूर से लेने की अपील कर रही है. छोटी-सी बच्ची का कहना है कि इस बीमारी से लड़ना है तो वैक्सीन लगवाना है. नन्हीं-सी उम्र में इतनी समझदारी देख लोग दंग है.

वैक्सीनेशन को लेकर घर-घर जागरूक करती शेलवी

जबलपुर स्वास्थ्य विभाग की ब्रांड एंबेसडर शेलवी

8 साल की शेलवी बिलहरी में रहती है और वह केंद्रीय विद्यालय में क्लास 4 में पढ़ रही है. शेलवी रोजाना अपने पिता के साथ हाथों में पोस्टर लेकर मुहल्ले-मुहल्ले, घर-घर (door to door campaign for vaccination) जाती है और लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करती है. साथ ही वैक्सीन लगवाने से होने वाले फायदे लोगों को बताती है. बच्ची के निवेदन को लोग सहर्ष स्वीकार भी करते हैं. शेलवी ना सिर्फ लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रही है, बल्कि कुछ लोगों को तो अपने साथ ले जाकर उसने वैक्सीन तक लगवाई है. यही वजह है कि जबलपुर स्वास्थ्य विभाग ने 8 साल की शेलवी को ब्रांड एंबेसडर (Shelvi brand ambassador of Jabalpur Health Department) बनाया है.

वैक्सीनेशन को लेकर कर रही जागरूक

पर्यावरण को लेकर भी कर चुकी है काम

छोटी सी उम्र से ही शेलवी ने बड़े-बड़े काम किए हैं. कोरोना काल से पहले शेलवी जब महज 4 साल की थी, तभी वह पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करती थी. अब बीते दो सालों वह कोरोना संक्रमण और वैक्सीन को लेकर लोगों को जानकारी दे रही है. इतनी कम उम्र में इस बच्ची के ज्ञान और समझदारी को देख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, पूर्व राज्यपाल आनंदी बेन से लेकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव तक इसकी प्रशंसा की है.

घर-घर जाकर बच्ची कर रही जागरूक, सीएम ने की तारीफ

पूरा भारत मानें मेरी बात, जरूर लगवाएं वैक्सीन'

शेलवी कहती है कि वो रोजाना ही लोगों के बीच जाकर वैक्सीन (MP Corona Vaccination) और कोरोना से बचाव का संदेश देती है. सभी लोग उसकी बातें गौर से सुनते भी हैं. वह चाहती है कि पूरी दुनिया उसकी बातें माने और वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ताकि कोरोना महामारी से हर किसी को निजात मिल सके, और हम फिर से अपनी नार्मल जिंदगी जी सके, आराम से कहीं भी बेखौफ आना-जाना कर सकें.

