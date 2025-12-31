नए साल से ठीक पहले गिग वर्कर्स की हड़ताल, कंपनी ने डिलीवरी पार्टनर का बढ़ाया इंसेंटिव - GIG WORKERS STRIKE
Published : December 31, 2025 at 5:07 PM IST
ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स की हड़ताल पर हैं. उन्होंने अपना वेतन बढ़ाए जाने और 10 मिनट डिलीवरी के विकल्प को खत्म करने की मांग की . गिग वर्कर्स यूनियन की हड़ताल के बीच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी ने अपने-अपने डिलीवरी पार्टनर का इंसेंटिव बढ़ा दिया है, ताकि उनकी सेवाएं बाधित न हों.
तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने दावा किया है कि बेहतर पेमेंट और बेहतर काम करने की स्थितियों की मांग को लेकर लाखों वर्कर्स देशव्यापी हड़ताल में शामिल हैं. इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार, इस हड़ताल से नए साल की शाम को जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकट, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इस समय डिमांड पिक पर होती है. इन संगठनों ने अपने संयुक्त बयान में कहा, "कल रात तक, पूरे भारत में 1.7 लाख से ज़्यादा डिलीवरी और ऐप-बेस्ड वर्कर्स ने हिस्सा लेने की पुष्टि की है, और शाम तक यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है."
