ETV Bharat / Videos

भारत रचने जा रहा इतिहास! जम्मू-कश्मीर में जोजिला टनल में दोनों छोर आपस में जुड़े; 2028 तक आम लोगों के लिए खोले जाने की संभावना - जोजिला टनल

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Zojila Tunnel final breakthrough blast (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 5:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच बन रही जोजिला टनल की खुदाई मंगलवार को पूरी हो गई. टनल के बीच 2.5 मीटर के ब्लॉक को ब्लास्ट करके हटा दिया गया. इसके साथ ही टनल के दोनों छोर आपस में जुड़ गए.

13.15 किमी लंबाई वाली यह दुनिया की सबसे लंबी सड़क टनल है. जिसमें एक ही सुरंग से दोनों डायरेक्शन में गाड़ियां चल सकेंगी. यह टनल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की ऑल वैदर कनेक्टिविटी बनाए रखेगी.

सुरंग को फरवरी 2028 तक चालू कर दिया जाएगा. यह सुरंग मध्य कश्मीर के बालटाल (गांदरबल) को लद्दाख के द्रास जिले के मिनीमार्ग से जोड़ेगी. इसके साथ लगभग 18km की एप्रोच रोड भी बनाई जा रही है.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच बन रही जोजिला टनल की खुदाई मंगलवार को पूरी हो गई. टनल के बीच 2.5 मीटर के ब्लॉक को ब्लास्ट करके हटा दिया गया. इसके साथ ही टनल के दोनों छोर आपस में जुड़ गए.

13.15 किमी लंबाई वाली यह दुनिया की सबसे लंबी सड़क टनल है. जिसमें एक ही सुरंग से दोनों डायरेक्शन में गाड़ियां चल सकेंगी. यह टनल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की ऑल वैदर कनेक्टिविटी बनाए रखेगी.

सुरंग को फरवरी 2028 तक चालू कर दिया जाएगा. यह सुरंग मध्य कश्मीर के बालटाल (गांदरबल) को लद्दाख के द्रास जिले के मिनीमार्ग से जोड़ेगी. इसके साथ लगभग 18km की एप्रोच रोड भी बनाई जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

नितिन गडकरी • लद्दाख
कश्मीर • इंफ्रास्ट्रक्चर
जोजिला पास • रणनीतिक परियोजना
सुरंग निर्माण • हाईवे कनेक्टिविटी
जोजिला टनल

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Kirti Azad rejects TMC MP rebellion claims

TMC में टूट की अटकलों पर कीर्ति आजाद का पलटवार, बोले- ‘ऑपरेशन लोटस फेल’

June 9, 2026 at 5:02 PM IST
JAMMU WASTE TO ART PARK NEAR TAWI RIVER

कबाड़ से तैयार हुआ नया पर्यटन केंद्र! जम्मू में बना ‘कचरे से कलाकृति’ पार्क, अमरनाथ यात्रियों को करेगा आकर्षित

June 9, 2026 at 2:36 PM IST
H1B visa fee blocked by US court

H-1B वीजा पर ट्रंप को झटका, 1 लाख डॉलर फीस पर कोर्ट की रोक

June 9, 2026 at 1:58 PM IST
Vladimir Putin proposes joint production of Su-57 in India

पुतिन का भारत को बड़ा रक्षा प्रस्ताव, SU-57 स्टील्थ फाइटर जेट देने और भारत में संयुक्त उत्पादन की पेशकश

June 9, 2026 at 1:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.