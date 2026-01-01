जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली मेयर पद की शपथ - ZOHRAN MAMDANI TOOK THE OATH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 1, 2026 at 9:54 PM IST|
Updated : January 1, 2026 at 11:00 PM IST
जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए. उन्होंने बुधवार मध्यरात्रि मैनहट्टन के एक ऐतिहासिक सबवे स्टेशन पर पद की शपथ ली. जो अब इस्तेमाल में नहीं है. उन्होने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली. उनके कंधों पर अमेरिका के सबसे बड़े शहर की जिम्मेदारी होगी.
उनकी राजनीतिक सहयोगी एवं न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने समारोह का संचालन किया. यह समारोह पुराने सिटी हॉल स्टेशन में हुआ. जो न्यूयॉर्क के मूल सबवे स्टेशनों में से एक है और अपनी शानदार मेहराबदार छतों के लिए जाना जाता है.
ममदानी अब अमेरिकी राजनीति की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका को निभाएंगे. क्योंकि वह अमेरिका के उन नेताओं में शुमार हो गए हैं. जिन पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं. वो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर हैं.साथ ही दक्षिण एशियाई मूल के34 साल की उम्र के ममदानी शहर के सबसे युवा मेयर भी हैं.
ममदानी का जन्म युगांडा के कैंपाला में हुआ था. उनकी मां फिल्मकार मीरा नायर और पिता शिक्षाविद एवं लेखक महमूद ममदानी हैं. जब ममदानी सात साल के थे. तब उनका परिवार न्यूयॉर्क सिटी आ गया. ममदानी उस न्यूयॉर्क सिटी में बड़े हुए जहां 9/11 के बाद मुस्लिम समुदाय को लेकर माहौल बदला हुआ था. उन्होंने 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की.
जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए. उन्होंने बुधवार मध्यरात्रि मैनहट्टन के एक ऐतिहासिक सबवे स्टेशन पर पद की शपथ ली. जो अब इस्तेमाल में नहीं है. उन्होने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली. उनके कंधों पर अमेरिका के सबसे बड़े शहर की जिम्मेदारी होगी.
उनकी राजनीतिक सहयोगी एवं न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने समारोह का संचालन किया. यह समारोह पुराने सिटी हॉल स्टेशन में हुआ. जो न्यूयॉर्क के मूल सबवे स्टेशनों में से एक है और अपनी शानदार मेहराबदार छतों के लिए जाना जाता है.
ममदानी अब अमेरिकी राजनीति की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका को निभाएंगे. क्योंकि वह अमेरिका के उन नेताओं में शुमार हो गए हैं. जिन पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं. वो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर हैं.साथ ही दक्षिण एशियाई मूल के34 साल की उम्र के ममदानी शहर के सबसे युवा मेयर भी हैं.
ममदानी का जन्म युगांडा के कैंपाला में हुआ था. उनकी मां फिल्मकार मीरा नायर और पिता शिक्षाविद एवं लेखक महमूद ममदानी हैं. जब ममदानी सात साल के थे. तब उनका परिवार न्यूयॉर्क सिटी आ गया. ममदानी उस न्यूयॉर्क सिटी में बड़े हुए जहां 9/11 के बाद मुस्लिम समुदाय को लेकर माहौल बदला हुआ था. उन्होंने 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की.