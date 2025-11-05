ETV Bharat / Videos

जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, न्यूयार्क सिटी का जीता मेयर चुनाव - ZOHRAN MAMDANI

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 10:09 PM IST

डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जोहरान ममदानी ने न्यूयार्क सिटी का मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया.34 साल के मदनानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद पर बैठने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम शख्स हैं. उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा और पूर्व न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया.कुओमो का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन किया था.जिनकी हार से ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है. वहीं जीत के बाद अपने स्पीच में ममदानी ने जवाहर लाल नेहरु के 15 अगस्त 1947 को आधी रात को दिए भाषण का जिक्र किया.

भारतीय मूल के ममदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर और कोलंबिया यूनियवर्सिटी के प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं. इनका जन्म 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था.सात साल की उम्र में परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए.ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई की और बॉडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया.

ममदानी सियासी सफर शुरू करने से पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे. वो फॉरक्लोजर काउंसर या घरों की जब्ती के मामले में सलाहकार के तौर पर काम करते थे और आर्थिक रुप से कमजोर लोगों की मदद करते थे. इस दौरान ममदानी ने इन गरीब परिवार के दर्द को करीब से महसूस किया और फिर इसी अनुभव से प्रेरित होकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा.साल 2020 में पहला चुनाव लड़ा.

जीत के बाद अब ममदानी के सामने वादों को पूरा करने की चुनौती होगी. उन्होंने न्यूयॉर्क में सभी बच्चों के लिए फ्री केयर शुरू करने.सब्सिडी वाले घरों का किराया फ्रीज करने और पब्लिक बसों में मुफ्त यात्रा का वाद किया है. साथ ही उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के फंड रोकने की चेतावनी से भी निपटना होगा.अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो ममदानी की परेशानी बढ़ जाएगी.

ZOHRAN MAMDANI CREATES HISTORY
ZOHRAN MAMDANI
जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास
न्यूयार्क सिटी का जीता मेयर चुनाव
ZOHRAN MAMDANI

ETV Bharat Hindi Team

