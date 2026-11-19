बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क गई. प्रदर्शनकारियों ने चट्टोग्राम में पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर को आग लगा दी. कड़ी सुरक्षा के बावजूद ढाका में कई देसी बम धमाके हुए.आगजनी की घटनाएं हुईं और तोड़फोड़ की गई. बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में यूनुस के ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दिया. प्रदर्शनों और हिंसा को देखते हुए बांग्लादेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.राजधानी ढाका में पुलिस शहर में आने-जाने के रास्तों पर वाहनों की जांच करते हुए दिखाई दी. संवेदनशील जिलों....जिनमें हसीना का जन्मस्थान गोपालगंज भी शामिल है.यहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 'बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश' के हजारों अर्धसैनिक जवानों को तैनात किया गया है. शेख हसीना की पार्टी के बंद से पहले ढाका में पुलिस ने 565 लोगों को गिरफ्तार किया.इनमें हसीना की पार्टी से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं.हसीना के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे नूरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं. वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अवामी लीग की "वापसी" को रोकने के लिए "लोकतांत्रिक ताकतों" से एकजुट होने का आह्वान किया है. उन्होंने अवामी लीग को एक गिरी हुई, पराजित और सत्ता से बाहर की गई फासीवादी ताकत करार दिया. पिछले दो दिनों में बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में अवामी लीग के कम से कम दो कार्यालयों और प्रतिबंधित पार्टी के नेताओं की पांच संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया. हसीना 5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश से भागने के बाद से भारत में रह रही हैं. इससे पहले छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी. बांग्लादेश भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है.