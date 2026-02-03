सीनियर बीजेपी लीडर युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होंगे. मंगलवार को उन्हें मणिपुर बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया और बुधवार को वो मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. 62 साल युमनाम खेमचंद मणिपुर में बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे. खेमचंद सिंह के साथ दो डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे.

युमनाम खेमचंद सिंह मैतेई समुदाय से आते हैं. वह पेशे से इंजीनियर रहे हैं और सिंगजामेई से विधायक हैं. वे पिछली बीरेन सिंह सरकार में मंत्री थे. 2017 और 2022 में दो बार विधायक चुने गए. 2022 में भी सीएम पद के दावेदार थे. मार्च 2017 से मार्च 2022 तक विधानसभा के स्पीकर रहे. युमनाम खेमचंद सिंह की पहचान ऐसे नेता की है, ज‍िन्‍हें हर समुदाय का समर्थन हास‍िल है. वह हर क‍िसी समूह के साथ जाकर काम कर सकते हैं. इसील‍िए शायद बीजेपी ने उन पर दांव खेला है.

मणिपुर में लंबी चली जातीय हिंसा के बाद फरवरी 2025 में एन बीरेन सिंह के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से मणिपुर में पिछले एक साल से राष्ट्रपति शासन लागू है. नई सरकार के गठन के बाद प्रदेश में हिंसा का दौर खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है.