IAS और IPS के अभ्यर्थी बने बदलाव के 'सारथी', सामाजिक कुरीतियां खत्म करने के लिए बनाई महिलाओं की ग्रीन आर्मी - GREEN ARMY AGAINST SOCIAL EVILS
Published : October 17, 2025 at 8:51 PM IST
यूपी के वाराणसी के जिन युवाओं ने IAS और IPS बनने का सपना देखा था, वो बड़े सामाजिक बदलाव के सारथी बन गए हैं. इन युवाओं प्रेरित होकर सैकड़ों महिलाओं ने नशा और जुआ जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है. 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद इनकी सोच को नई दिशा मिली.. इन्होंने महिलाओं की ग्रीन आर्मी बनाकर खुले में शौच के खिलाफ आवाज बुलंद की. बीतते वक्त के साथ नशा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न जैसी चीजें इनमें जुड़ती गईं. 100 गांवों की करीब 2200 महिलाएं इस अभियान से जुड़ी हैं.
