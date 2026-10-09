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CJP Protest में शामिल होने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे युवा, कहा- ट्रेन कैंसिल होने से नहीं आ पाएंगे साथी

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प्रदर्शन में मुंबई से शामिल होने आए युवा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 9, 2026 at 5:50 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में 10 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान को लेकर लोग लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर विभिन्न यात्रियों ने बताया कि वे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ही आए हैं. वहीं कई ट्रेनों के कैंसिल किए जाने को लेकर यात्री नाराज नजर आए. उन्होंने कहा कि ट्रेन कैंसिल किए जाने से जो अन्य लोग बाहर से प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे, वे ट्रेन न मिलने से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे. यात्री ने कहा, हमारे कई साथी मुंबई से कल यहां पहुंचने वाले थे, लेकिन लग रहा है अब वे नहीं आएंगे. हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के स्टेशन हेड शिवनंद शर्मा ने बताया कि ट्रेनों के रद्द होने को लेकर सूचना यात्रियों को लगातार दी जा रही है.

नई दिल्ली: राजधानी में 10 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान को लेकर लोग लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर विभिन्न यात्रियों ने बताया कि वे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ही आए हैं. वहीं कई ट्रेनों के कैंसिल किए जाने को लेकर यात्री नाराज नजर आए. उन्होंने कहा कि ट्रेन कैंसिल किए जाने से जो अन्य लोग बाहर से प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे, वे ट्रेन न मिलने से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे. यात्री ने कहा, हमारे कई साथी मुंबई से कल यहां पहुंचने वाले थे, लेकिन लग रहा है अब वे नहीं आएंगे. हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के स्टेशन हेड शिवनंद शर्मा ने बताया कि ट्रेनों के रद्द होने को लेकर सूचना यात्रियों को लगातार दी जा रही है.

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सीजेपी प्रदर्शन दिल्ली पहुंचे युवा
CJP PROTEST 10 OCTOBER
सीजेपी प्रदर्शन 10 अक्टूबर
YOUTH REACHING DELHI CJP PROTEST
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