रूस में युवक, बिहार में FIR: किशनगंज नीट प्रदर्शन मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल - BIHAR NEET PROTEST UPDATE
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Published : July 30, 2026 at 10:10 PM IST
बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज में नीट प्रदर्शन से जुड़े एक मुकदमे को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, इस पूरे मामले में लगाए जा रहे आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. किशनगंज के बहादुरगंज के रहने वाले मोहम्मद सदाकत ने दावा किया है कि वह पिछले चार महीने से रूस में रह रहे हैं. उनका आरोप है कि इसके बावजूद बहादुरगंज में नीट प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर में उन्हें नामजद अभियुक्त बना दिया गया. सदाकत ने रूस से एक वीडियो जारी कर कहा कि घटना के समय वह भारत में ही नहीं थे, इसलिए प्रदर्शन में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता.
बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज में नीट प्रदर्शन से जुड़े एक मुकदमे को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, इस पूरे मामले में लगाए जा रहे आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. किशनगंज के बहादुरगंज के रहने वाले मोहम्मद सदाकत ने दावा किया है कि वह पिछले चार महीने से रूस में रह रहे हैं. उनका आरोप है कि इसके बावजूद बहादुरगंज में नीट प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर में उन्हें नामजद अभियुक्त बना दिया गया. सदाकत ने रूस से एक वीडियो जारी कर कहा कि घटना के समय वह भारत में ही नहीं थे, इसलिए प्रदर्शन में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता.