ETV Bharat / Videos

AI समिट में बवाल: यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर की नारेबाजी - RUCKUS AT AI SUMMIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
AI समिट में बवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 5:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही इंडिया AI इंपैक्ट समिट में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर बवाल करना शुरू कर दिया. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरक्षा घेरे को तोड़कर समिट में अंदर घुस गए और शर्ट उतारकर नारेबाजी शुरू कर दी. जिस वक्त यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उस समय एआई समिट में तमाम दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर-बैनर लेकर अंदर पहुंचे. प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में टी-शर्ट ले रखी थी, जिसमें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी हुई थीं. दोनों के बगल में इंडिया-यूएस डील लिखा हुआ था. साथ ही, मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा था- पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड यानी प्रधानमंत्री ने समझौता कर किया.  

समिट में हंगामा करने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और यूथ कांग्रेस की हरकत को देश विरोधी बताया, वहीं, यूथ कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को सही ठहराया और बीजेपी पर देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया.  

भारी हंगामे और अफरातफरी के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. साथ ही, भारत मंडपम में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. 

नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही इंडिया AI इंपैक्ट समिट में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर बवाल करना शुरू कर दिया. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरक्षा घेरे को तोड़कर समिट में अंदर घुस गए और शर्ट उतारकर नारेबाजी शुरू कर दी. जिस वक्त यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उस समय एआई समिट में तमाम दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर-बैनर लेकर अंदर पहुंचे. प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में टी-शर्ट ले रखी थी, जिसमें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी हुई थीं. दोनों के बगल में इंडिया-यूएस डील लिखा हुआ था. साथ ही, मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा था- पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड यानी प्रधानमंत्री ने समझौता कर किया.  

समिट में हंगामा करने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और यूथ कांग्रेस की हरकत को देश विरोधी बताया, वहीं, यूथ कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को सही ठहराया और बीजेपी पर देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया.  

भारी हंगामे और अफरातफरी के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. साथ ही, भारत मंडपम में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

RUCKUS AT AI SUMMIT
AI समिट में बवाल
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बवाल
शर्ट उतारकर की नारेबाजी
RUCKUS AT AI SUMMIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बैलगाड़ी दौड़ ने जीता लोगों का दिल

लुधियाना के किला रायपुर में 'रूरल ओलंपिक्स': बैलगाड़ी दौड़ ने जीता लोगों का दिल

February 19, 2026 at 11:11 PM IST
बुनकरों की मदद करेगा AI

बुनकरों की मदद करेगा AI: कारीगर को हटाए बिना कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बनाएगा आसान

February 19, 2026 at 10:34 PM IST
Controversy over The Kerala Story 2

फिल्म 'द केरल स्टोरी-2' के टीजर पर भड़के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन

February 19, 2026 at 9:09 PM IST
Threats to shoot Rahul Gandhi

राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी, भाजपा-करणी सेना ने किया किनारा

February 19, 2026 at 8:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.