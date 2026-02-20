नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही इंडिया AI इंपैक्ट समिट में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर बवाल करना शुरू कर दिया. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरक्षा घेरे को तोड़कर समिट में अंदर घुस गए और शर्ट उतारकर नारेबाजी शुरू कर दी. जिस वक्त यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उस समय एआई समिट में तमाम दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर-बैनर लेकर अंदर पहुंचे. प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में टी-शर्ट ले रखी थी, जिसमें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी हुई थीं. दोनों के बगल में इंडिया-यूएस डील लिखा हुआ था. साथ ही, मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा था- पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड यानी प्रधानमंत्री ने समझौता कर किया.

समिट में हंगामा करने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और यूथ कांग्रेस की हरकत को देश विरोधी बताया, वहीं, यूथ कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को सही ठहराया और बीजेपी पर देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया.

भारी हंगामे और अफरातफरी के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. साथ ही, भारत मंडपम में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.