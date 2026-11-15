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'अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करके आपको सत्ता नहीं मिलेगी', अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

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अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 15, 2026 at 9:32 PM IST

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राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत, इसके लोकतांत्रिक संस्थानों के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के रिकॉर्ड को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उनको यह समझ लेना चाहिए कि “अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उनको सत्ता में आने में कोई मदद नहीं मिलेगी”. उन्होंने ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ‘नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव’ के पुनरुद्धार की पहल की आधारशिला रखने के बाद कहीं. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए, गांधी को विदेश जाना बंद करना होगा और गांवों का दौरा प्रारंभ करना होगा. शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार मिल रही चुनावी हार की वजह से हताश है और इसी हताशा के कारण वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश के साथ ही उसके नेतृत्व को निशाना बना रही है. कांग्रेस की तेलंगाना सरकार द्वारा 13-14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट’ पर तंज कसते हुए, शाह ने कहा कि इसमें देश-विदेश से वामपंथी विचारधारा रखने वाले के समर्थकों को बुलाया गया था.

राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत, इसके लोकतांत्रिक संस्थानों के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के रिकॉर्ड को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उनको यह समझ लेना चाहिए कि “अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उनको सत्ता में आने में कोई मदद नहीं मिलेगी”. उन्होंने ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ‘नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव’ के पुनरुद्धार की पहल की आधारशिला रखने के बाद कहीं. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए, गांधी को विदेश जाना बंद करना होगा और गांवों का दौरा प्रारंभ करना होगा. शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार मिल रही चुनावी हार की वजह से हताश है और इसी हताशा के कारण वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश के साथ ही उसके नेतृत्व को निशाना बना रही है. कांग्रेस की तेलंगाना सरकार द्वारा 13-14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट’ पर तंज कसते हुए, शाह ने कहा कि इसमें देश-विदेश से वामपंथी विचारधारा रखने वाले के समर्थकों को बुलाया गया था.

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